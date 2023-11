Cava Ronco, prossimo rivale il Gambettola

L’urna del Crer ha sorteggiato gli accoppiamenti per i quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza. Il Cava Ronco affronterà il Gambettola mercoledì 22 novembre (ore 20.30) all’Antistadio 1 di Forlì, in un revival della prima fase della competizione nella quale i biancorossi s’imposero 2-1 sulla squadra di Bernacci. Gara ad eliminazione diretta: chi vince stacca il pass per le semifinali regionali, dove se la vedrà con la vincente dell’altra sfida della macroarea 2, quella tra Massalombarda e Calcio Zola Predosa. Nella macroarea 1, invece, espressione del girone A del massimo campionato dilettantistico regionale, sono questi gli accoppiamenti: Terre di Castelli-Correggese e Cittadella Vis Modena-Montecchio.

m. lo.