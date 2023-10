Cava Ronco vola agli ottavi di Coppa di Eccellenza

Il Cava Ronco vince all’ultimo assalto e vola agli ottavi di finale della Coppa di Eccellenza. Avvio arrembante dei forlivesi: Garavini calcia a botta sicura esaltando i riflessi di Zollo, che poco dopo capitola sull’incornata di Lupattelli. Il Diegaro abbozza una reazione, ma al 24’ incassa il raddoppio ad opera di Delvecchio, la cui fucilata dai 30 metri lascia impietrito l’estremo difensore ospite.

Singolare episodio alla mezz’ora, quando un ‘impavido’ coniglio invade il campo costringendo l’arbitro a sospendere momentaneamente la partita tra l’ilarità del pubblico.

Nella ripresa il Diegaro si riversa in avanti e prima accorcia con Pagliarani in mischia, poi acciuffa il pareggio con un colpo di testa di Mancini sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Cava Ronco però non ci sta e in zona Cesarini trova il gol-qualificazione con Stucchi, lesto a risolvere un flipper in area cesenate.

Classifica: Gambettola e Cava Ronco 6; Diegaro e Russi 3.

Nella Coppa di Promozione (memorial ‘Maurizio Minetti’) tutte eliminate le forlivesi: sconfitte per Forlimpopoli (2-0 a Verucchio) e Civitella (1-4 con la Sampierana); pareggio (2-2) per il Fratta Terme con la Due Emme. Marco Lombardi

