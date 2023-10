C’è il Parma, si gioca al Monti

Sarà il Parma l’impegno previsto oggi per la quarta giornata di serie C Promozione dell’ErLux Rugby Forlì, che alle 14.30 scenderà in campo al caro e vecchio ‘Inferno’ Monti appunto contro i ducali. Ancora infatti non è arrivata l’omologazione federale per il campo di Villa Selva, cosi i biancorossi sono stati costretti a chiedere una deroga per lo storico terreno di gioco adiacente a viale della Stazione.

"Sappiamo di incontrare una squadra forte e organizzata – commenta coach Paolo ‘Tito’ Temeroli in vista del match – e la richiesta che ho fatto ai miei ragazzi è semplice: mettere in campo tutto quello che abbiamo. Per il resto ci aiuteremo con le videoanalisi, lavorando sempre di più per migliorarci".

La partita Forlì-Parma sarà poi valida anche come ‘Trofeo ErLux’, con la squadra vincente che si aggiudicherà il titolo in questione. Il man of the match invece sarà premiato con alcune lattine di birra BiFor.

Le altre partite: Imola-Carpi, Guastalla-Cus Ferrara e Bologna Club-Faenza; riposa Lyons Piacenza.

e. ma.