L’Unieuro si è regalata una serata da capolista solitaria approfittando a pieno dello scivolone a sorpresa dell’altra capolista – nonché prossima rivale – Cento per 100-86 (parziali: 21-20; 48-38; 76-67) sul campo di Lecce contro Nardò.

Dopo un primo quarto in sostanziale equilibrio, nel secondo parziale prima Cento prova a scappare con Zilli, ma la risposta di Nardò è veemente: Russ Smith, Mitchell Poletti e Andrea La Torre martellano il canestro centese, firmando un break di 11-1 con cui l’Andrea Pasca si porta fino sul 32-23 al 16’. La Tramec però non molla, anzi guidata dal suo tandem di americani, Derrick Marks e Dominique Archie, si riporta fino sul -2 (63-61 al 28’), rimettendo in discussione il match. Nonostante le rotazioni cortissime (solo sei gli effettivi impiegati prima del garbage time), però Nardò risponde presente, con Stojanovic che firma la nuova tripla del 71-63.

A sorpresa, di fatto, l’ultimo quarto è monologo della formazione pugliese, che con il duo Poletti-La Torre vola via, senza trovare una reazione da parte di Cento, che subisce 24 punti in 10’ e affonda così fino sul 100-86 finale. Colpisce il dato dei punti subiti, che è assolutamente inusuale per una delle migliori difese del girone. Domenica 19 febbraio alla Milwaukee Dinelli Arena andrà in scena proprio la super sfida Cento-Forlì.

Ecco i tabellini delle due squadre. Nardò: La Torre 10, Baccassino, Buscicchio, Baldasso 10, Donda 12, Stojanovic 15, Ceron ne, Smith 32, Antonaci, Poletti 21, Parravicini ne, Borra ne. All.: Di Carlo.

Cento: Tomassini 16, Kuuba 2, Berti 5, Mussini 6, Marks 24, Baldinotti ne, Ulaneo ne, Moreno 2, Zilli 17, Archie 14. All.: Mecacci.