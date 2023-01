Cento inarrestabile: vince anche a Cividale L’Unieuro deve cercare di tenere il passo

La buona notizia: vincendo, Forlì può allungare a +8 su Cividale, avvicinandosi così sensibilmente al girone della post-season al quale accederanno le prime tre. La cattiva: l’Unieuro non può sbagliare per tenere il passo di una Cento inarrestabile e ora capolista per almeno 24 ore. Gli emiliani hanno infatti espugnato Cividale 60-78, con tre uomini in doppia cifra: Mussini oltre agli usa Marks e Archie. I friulani, privi dell’estroso play americano Rotnei Clarke, sono finiti nettamente sotto fin dal primo quarto (13-25), poi ancora di più (27-46 a metà), toccando più volte il -20. Vani, per i padroni di casa, i 14 punti di Mouaha e i 12 di Rota. Da ricordare che anche Forlì andrà presto a Cividale: sarà sabato 11 febbraio.

L’altra capolista Pistoia è impegnata sul campo di una Mantova che, dopo la reazione causata dal cambio in panchina, ora è alla ricerca della sua identità. Bella occasione anche per Udine, impegnata però sul difficile campo del PalaDozza contro una Fortitudo che vuole provare a rilanciarsi in una stagione fin qui in chiaroscuro. Per Rimini, che ospita Chiusi, c’è una sfida importante per provare ad agganciarsi al treno playoff e lo stesso vale per una Ferrara, prossima rivale Unieuro, attesa dal derby contro Ravenna, che pare essere ben viva nonostante la scorsa sconfitta contro Forlì. Chiude il programma la delicata sfida salvezza tra San Severo e Chieti.

La classifica: Cento 30 *; Pistoia e Forlì 28; Udine 24; Cividale * 22; Fortitudo 18; Rimini, Ferrara e Nardò 16; Chiusi e Mantova 14; Ravenna e San Severo 10; Chieti 6. *= una partita in più.