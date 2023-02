La ventesima giornata nel girone Rosso offre stasera tanti scontri testa-coda e qualche sfida delicata. Le altre due capoliste Cento e Pistoia, infatti, saranno rispettivamente impegnate contro Ravenna e sul campo di San Severo, entrambe appaiate al penultimo posto: l’OraSì sembra essere in crescita e da non sottovalutare, mentre i pugliesi cercano una reazione dopo un momento complesso. Sfida sulla carta agevole anche per Udine, che ospita una Mantova in difficoltà.

Due le sfide di centro classifica, che si preannunciano equilibrate ed interessanti: Cividale, in trasferta contro Nardò, cerca punti per consolidarsi al quinto posto, mentre alle sue spalle Rimini e Fortitudo si affrontano per restare in scia. Chiude il programma lo scontro salvezza tra Chiusi e Chieti.

La classifica: Forlì, Cento e Pistoia 30; Udine 24; Cividale 22; Fortitudo 20; Rimini 18; Nardò e Ferrara 16; Chiusi e Mantova 14; Ravenna e San Severo 12; Chieti 8.