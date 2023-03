Cento sbanca Pistoia e fa un favore all’Unieuro

Nella serata di ieri è andato in scena lo scontro diretto al vertice del girone Rosso tra Pistoia e Cento, recupero della 23ª giornata di campionato. Ad avere la meglio è stata la compagine emiliana, autrice di una poderosa rimonta nella seconda parte del match fino al 58-68 finale che vale così due punti preziosissimi per la classifica del girone Rosso (la Tramec diventa seconda in virtù degli scontri diretti a favore) ma soprattutto per il girone Giallo della seconda fase. Cento scatterà infatti da quota 4 punti, lasciando Pistoia all’ultimo posto del ‘gironcino’ con 2 punti.

Tornando al match del PalaCarrara di ieri, dopo un avvio shock, la squadra di coach Brienza (foto) ha preso ritmo arrivando fino alla doppia cifra di vantaggio tra fine secondo e inizio terzo periodo. Momento in cui, però, a prendere il sopravvento è stata Cento, trascinata da un Marks da 21 punti e 7 rimbalzi. Sotto di 10 lunghezze, gli uomini di Mecacci hanno impattato con un break di 2-12 in 5 minuti, quindi hanno continuato a mettere sabbia negli ingranaggi avversari fino a concretizzare il sorpasso sul 47-48, ribaltando l’inerzia del match. Nel finale, Pistoia è stata limitata a soli 4 punti segnati in 4’, mentre gli emiliani spiegavano le ali per non voltarsi più indietro.

Definita in toto, dunque, la classifica del girone Giallo che prenderà il via domenica 2 aprile. Forlì e Treviglio partiranno davanti a tutti a quota 6 punti, inseguite dall’accoppiata formata da Cantù e Cento con 4 punti. Fanalini di coda, con 2 punti, Pistoia e la Vanoli Cremona.

Per Forlì la sconfitta di Pistoia è particolarmente importante perché le dà due partite di vantaggio (sulle 6 da giocare) contro le rivali del girone Rosso: sì, perché su Cento, che pure è a -2, l’Unieuro ha il 2-0 negli scontri diretti; mentre rispetto a Pistoia, che sarebbe invece in vantaggio per differenza canestri, c’è un rassicurante cuscinetto di 4 punti.

s. c.