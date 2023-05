Cesena, l’assessore Castorri vuole vincere "Dobbiamo essere promossi, questo conta"

di Luca Ravaglia

Christian Castorri, assessore allo sport del Comune di Cesena e accanito sostenitore del Cavalluccio, come si trova seduto sul divano ad aspettare il 27 maggio?

"Prima del nostro ingresso nei playoff abbiamo ancora due settimane di attesa, che saranno forse le più difficili dell’intera stagione: mantenere alta l’adrenalina senza la sfida settimanale non è semplice. Sono però convinto che lo staff tecnico sappia come gestire al meglio anche questo periodo".

I playoff sono un altro mondo. Per vincerli, il talento è solo il terzo ingrediente. Prima vengono il cuore e la testa.

"Il modo migliore per descrivere la situazione è che abbiamo 6 partite da giocare e 3 squadre da superare per raggiungere la serie B. Dal 27 maggio, con pazienza e caparbietà ci aspettano tre settimane per confezionare il giusto regalo ai tifosi".

Resta da vedere come reagirà la squadra quando sarà davvero sotto pressione.

"La squadra è stata costruita per il salto di categoria e ancora è in corsa per raggiungere l’obiettivo".

Alle spalle ci sono lunghi mesi di pretattica, di dichiarazioni prudenti, ricordando sempre la presenza di altre squadre di prima fascia.

"Mi perdonerete, ma a Cesena non è più tempo di pretattica. Il Cesena in serie C è come una balena in un acquario. Semplicemente non ci deve stare. Punto. Per questo l’unica cosa che conta è essere promossi. In questo momento non c’è spazio per rimpianti e recriminazioni. Dobbiamo essere bravi a trasformarli – e lo potremo fare solo con la promozione in serie B – in insignificanti ricordi di questa stagione".

Si parte da secondi. Un risultato che deve trasmettere la consapevolezza di giocare un ruolo da protagonisti.

"Dal campo bisogna partire ed è il campo che deve parlare. Chi ha costruito la squadra ha dimostrato di conoscere il calcio e di saper allestire un gruppo capace di giocarsi la massima posta in palio".

È l’assessore allo sport. Cosa mette a disposizione la città alla sua squadra di calcio?

"Lo stadio c’è, e che stadio! Gli uffici pure, il centro sportivo dove allenarsi anche. Possiamo contare poi su un tifo da serie A. Direi che delle cose importanti non manca nulla. Per tutto il resto c’è tempo. Per un mese tutto l’impegno e le energie andranno spese nella direzione del campo".

Cesena riferimento del calcio in Romagna. È ancora così?

"Deve esserlo, a partire dal mondo del settore giovanile. Un tempo quando i nostri dirigenti del vivaio andavano in giro per i campi tutti sapevano che rappresentavano il Cesena. Tutti volevano venire a giocare a Cesena. Così si alimentava un circolo virtuoso di valorizzazione di talenti. È a quel modello che bisogna tornare".

La strada pare quella giusta. Le giovanili stanno crescendo e portando atleti di qualità in prima squadra.

"È importante anche il ruolo dell’allenatore nel valorizzarli".

Però perdiamo la Primavera 1, che oggi alle 15 gioca a Udine (diretta sul canale Solo Calcio di Sportitalia) avviandosi ormai a chiudere una stagione segnata dalle tante sconfitte.

"Lo vedo con grande rammarico. Ritengo che quella categoria si sarebbe dovuta difendere con maggiore convinzione, investendoci tutti gli sforzi possibili. È chiaro che giocavamo contro i grandi club, ma le opportunità erano davvero tante, soprattutto se fossimo riusciti a garantire continuità alla nostra presenza ai piani alti".