Chance unica, vietato sprecarla inseguendo ora i cattivi pensieri

La sconfitta contro Cremona che ha aperto la seconda fase ha lasciato dentro e fuori dal Palafiera un clima di delusione, motivata per alcuni aspetti, sbagliata per altri. È indubbio che sia arrivato un duro colpo: le tre squadre del girone Verde hanno vinto tutte in trasferta, dando così corpo al timore di trovarsi ad affrontare rivali di livello superiore; se il trend sarà confermato, si rischieranno evidenti ripercussioni sulla classifica (ma a meno di un tracollo Forlì non scenderà sotto il quarto posto) e sul percorso di avvicinamento ai playoff.

Una primavera di molti anni fa, un dirigente della vecchia FulgorLibertas dopo una sconfitta casalinga contro una big disse che erano "emersi i veri valori" e, a una richiesta di chiarimenti, iniziò a snocciolare budget e stipendi dei giocatori che avevano appena violato il parquet del Villa Romiti: cambiata la categoria dalla B1 all’A2, può essere frustrante trovarsi in una situazione simile. Con, in più, lo spauracchio del budget necessario per la A1: è legittimo che i tifosi ignorino queste dinamiche, ma occorre sapere che il minimo indispensabile per competere al piano di sopra è più del doppio rispetto a questa stagione; per cercare di non soffrire troppo, circa il triplo. Ecco che diventa comprensibile anche la prudenza, che può apparire esagerata, del presidente Giancarlo Nicosanti che, sul Carlino di sabato, ha chiuso all’ipotesi di un rinforzo last minute. La sensazione è che alcuni di questi pensieri aleggiassero anche in campo.

Ma non è questo lo spirito giusto. Parliamo, in definitiva, di una battaglia lunga 40 minuti persa per un tiro contro la squadra che finora aveva vinto tutti i trofei disponibili: e se anche i tifosi erano abituati bene, non può essere quanto accaduto a cambiare la valutazione sui biancorossi. Un conto è dire che serve più acqua, un conto che il bicchiere è mezzo vuoto: percezione sbagliata. Perché Forlì ha davanti un’opportunità unica: ha creato un bel gruppo, con più talento di quanto fosse lecito aspettarsi, cementato da una difesa d’acciaio e con il miglior allenatore visto da queste parti da molto tempo. Il mix che è nato, per uno di quei miracoli che accadono a volte nello sport, può spostare ancora più su l’asticella, giocando con sana incoscienza e quella "fame" che lo stesso Martino ha sottolineato e che giocatori ancora giovani come Valentini, Penna (nella foto), Pollone e Radonjic (per citare quattro sottotono domenica...) hanno sempre dimostrato e non possono aver perso all’improvviso. Non è il momento di sporcare – e sprecare – la stagione con i cattivi pensieri.

Post scriptum: ci sono due paradossi, che contribuiscono al circolo vizioso. Il primo è che, sì, effettivamente, questa squadra avrebbe bisogno di un lungo in più per le rotazioni. Il secondo è che un pubblico caldo e appassionato come quello forlivese non dovrebbe restare sotto i tremila presenti per una partita di quella importanza. Altrimenti è più difficile coltivare un grande sogno collettivo.

Marco Bilancioni