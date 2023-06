Chi ha i posti per gara1 vada a ritirare l’omaggio Sabato alle 13 premieremo 5 lettori per gara2

Come anticipato, i 5 lettori del Carlino che si erano aggiudicati i posti gratis in parterre per gara2 contro Chiusi potranno entrare venerdì in gara1 contro Udine, analogamente a tutti coloro che avevano comprato il biglietto. La Pallacanestro 2.015 lancia però un appello: essendo chiusa la biglietteria del Palafiera, coloro che hanno vinto l’ultima edizione del nostro gioco passino dalla sede di viale Corridoni per ritirare l’apposito omaggio (oggi dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20; domani solo fino alle 19).

Si avvicina, nel frattempo, il momento di tornare a fare squillare il nostro telefono dopo la lunga e forzata astinenza di partite casalinghe. Infatti, sabato alle 13 metteremo invece in palio 5 posti per gara2 (domenica alle ore 19). Come? Nel solito modo: occorrerà telefonare al numero 0543.453201 alle 13 in punto, non prima; i cinque più veloci e fortunati, tanto da trovare la linea libera, otterranno una poltroncina in parterre a testa.