Chieti: lo spauracchio è Jackson, il grande ex

Nemmeno il tempo di smaltire la bruciante sconfitta e l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano di Torino, che per l’Unieuro è già il momento di tornare in campo: sulla carta il match contro Chieti sembra propizio per scacciare i fantasmi e tornare subito al successo, dopo il doppio ko consecutivo. Attenzione però, perché i teatini sono una formazione ben più ostica di quanto non dica la classifica.

Guardando al roster a disposizione di coach Stefano Rajola, infatti, troviamo due stranieri di grande spessore e un pacchetto di italiani da non sottovalutare. Darryl Jackson, a Forlì, lo conosciamo bene (qui nella stagione 201718): tiratore da tre punti di grande spessore, ottimo uomo squadra, a Chieti sta viaggiando a quasi 19 punti di media con il 43% dall’arco, confermando di essere ancora un fattore in questo torneo, come aveva dimostrato al Palafiera anche nella scorsa stagione con la maglia della Stella Azzurra quando chiuse con un pirotecnico 714 da tre punti. Sotto le plance, invece, Josip Vrankic ha chili e centimetri. E i suoi numeri (16 punti e 8 rimbalzi a partita con il 40% da 3) confermano la sua forza e il suo impatto. Per uno dei due, però, la partita di oggi sarà l’ultima: infatti, nella giornata di venerdì è stato annunciato dalla società teatina l’ingaggio di un altro ex forlivese, Terrence Roderick. Stando a quanto trapelato, dovrebbe essere Vrankic quello sacrificato per un cambio di assetto più sbilanciato sugli esterni. Attenzione, comunque: Forlì ha già perso in casa una partita contro un’avversaria che doveva vivere apparentemente un momento di transizione. È accaduto a novembre contro Cividale, che attendeva l’arrivo di Clarke.

Tornando ai rivali di oggi, in cabina di regia c’è Saverio Bartoli, che sta dando continuità al percorso di crescita (10 punti e 5 assist a gara) che lo sta portando ad essere un solido giocatore per questo livello. Completano il quintetto l’esperto pivot Andrea Ancellotti e la guardia Martino Mastellari. Dalla panchina, i principali contributi arrivano dall’ex San Severo Michele Serpilli, dalla guardia Gabriele Spizzichini e dal neoarrivato Elhadji Thioune, pivot scuola Stella Azzurra arrivato da Mantova, che all’esordio contro Ferrara ha avuto un ottimo impatto in termini di presenza e di cifre. Insomma, Chieti non è da sottovalutare: si tratta di una formazione che ha voci statistiche nella media e che, nonostante l’ultimo posto, può fare male in molti modi, sia dal perimetro che sotto alle plance.

Per una Forlì che vuole vivere una stagione ad alto livello, però, la sfida di questa sera è da vincere senza appello, anche alla luce dell’opportunità offerta dalla sconfitta di Pistoia nell’anticipo di ieri. Le insidie però ci sono tutte: per l’assenza di Valentini e le gambe pesanti di una gara giocata appena tre giorni fa e le scorie di una sconfitta in volata che fa sempre male; per un avversario senza nulla da perdere che, se vuole provare a salvarsi, deve collezionare scalpi importanti e inattesi, su campi sulla carta inespugnabili. Con la forza della difesa e una maggiore fiducia in attacco, i biancorossi hanno tutti gli elementi necessari per tornare alla vittoria, per ripartire in vista di una seconda parte di stagione che può portare grandi soddisfazioni.

Valerio Rustignoli