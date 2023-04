"Ci crediamo fino alla fine"

Contento e felice. E non potrebbe essere altrimenti: Alessandro Lotesoriere festeggia con l’OraSì la prima vittoria nella poule salvezza, arrivata nella Capitale sul filo dell’overtime: "Siamo molto molto contenti – dice a fine gara il coach –. Avevamo bisogno di questa vittoria. Il modo il cui è arrivata è la foto del periodo che stiamo vivendo: per 30 minuti abbiamo giocato un basket di grande spessore, a livello mentale e di concentrazione. Dunque per tre quarti di partita abbiamo giocato davvero bene. Poi, purtroppo, nascono delle emorragie di punti che non riusciamo a fermare per tempo. Su queste continueremo a lavorare anche se la cosa bella della vittoria contro la Stella Azzurra è che questa è la conferma che ce la stiamo mettendo tutta e che continuiamo a crederci".

Ovviamente i primi risultati di questa poule retrocessione sono stati sconfortanti, soprattutto per come sono arrivati. "Abbiamo subito delle batoste – conclude Lotesoriere –, batoste che ci siamo anche andati a cercare. Sono davvero molto felice per i ragazzi: la vittoria ce la siamo meritata. Siamo andati veramente bene per 30’ anche nel punto a punto finale dove, a parte qualche errore, abbiamo sempre fatto le scelte giuste. Sono poi davvero contento per Josip Vrankic: per lui è stato il primo cinque contro cinque dopo l’infortunio. Prima della partita mi ha detto che voleva giocare per sé e per i compagni: questo è il clima che c’è in squadra. Tuttavia dieci giorni fa con la sua caviglia sembrava quasi impossibile potesse giocare. Per questo mi sento di ringraziare il nostro medico Alessandro Mazzotta, il nostro fisioterapista Mattia Bagattoni e il preparatore Lorenzo Spadoni. Sono stati tutti al nostro servizio e del ragazzo per rimetterlo in campo a tempo di record. Ci crederemo sempre fino alla fine perchè il nostro motto è che non è finita sino a quando non è finita".

u.b.