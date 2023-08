Ciclismo, in palio i titoli provinciali

Ultima gara stagionale al velodromo Glauco Servadei con il Memorial Secondo Pantieri e Claudio Bartoletti, prova che assegnerà anche i titoli di campione per le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. La partecipazione è riservata ai Giovanissimi (nella foto un gruppo), agli Esordienti (maschile e femminile), agli Allievi (maschile e femminile) e agli Juniores (solo maschile). L’inizio delle gare è previsto per le ore 14 con la riunione tecnica che anticipa di 30’ le competizioni.

Per le categorie maggiori si gareggerà nell’omium, che prevede scratch e corsa a punti per gli Esordienti, eliminazione e corsa a punti per gli Allievi, nonché tempo race e corsa a punti per gli Juniores. Tra i più giovani invece minisprint di 250 metri per gli atleti iscritti al velodromo delle categorie G1, G2 e G3; invece per G4, G5 e G6 una tempo race con numero crescente di giri e volate; in questo caso, a secondo del numero di iscritti nelle singole categorie, verranno effettuate batterie di qualifica con lo Scratch di massimo 5 giri. Le prime gare in programma, tra le 14 e le 14.15 sono le due batterie della corsa a punti per gli Esordienti maschili con 20 giri per 4 volate: si qualificano i primi 12 di ogni prova. Seguono gli Allievi, con la medesima competizione, poi la prima prova dell’omnium per le Esordienti, ovvero lo scratch. L’ultima gara in programma, che dovrebbe concludersi verso le ore 20, sarà la corsa a punti Juniores, con 40 giri per 8 volate. Le premiazioni sono in programma alle ore 20 e i premi sono offerti dalle famiglie e dalla forlivese Us Scat. Ingresso gratuito.

