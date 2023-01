Ciclocross, sprint finale

Agonismo, divertimento e tanta, tanta fatica. Il 13° Trofeo Us Forti e Liberi-Zanetti Cicli, 8º Trofeo Azimut Quadrelli Gianni, tenuto domenica scorsa al Buscherini di Forlì è stato tutto questo e molto altro ancora, con il ciclocross a farla da padrone e anche la presenza della mountain bike, sia per quel che riguarda gli agonisti, sia per il mondo amatoriale. Ma anche per i giovanissimi, che si sono cimentati nel Wild Child, evento riservato ai bambini non tesserati.

Si trattava anche dell’ultima tappa – la 12ª, ma con una annullata – dell’Adriatico Cross Tour e dunque si è avuta anche l’assegnazione dei titoli delle varie categorie, con tanto di premiazione finale. Una grande festa, dunque, ma anche tante gare lottate sino all’ultima cunetta in un percorso impegnativo e tecnico.

Uno dei motivi del grande successo della manifestazione è stato anche il percorso, di 2.800 metri, allestito sui prati del polisportivo di via Orceoli, con i suoi tratti sterrati veloci, alternati a gobbe, rampe in terra battuta e salti che hanno messo a dura prova – com’è giusto che sia per una prova di ciclocross – la resistenza fisica di tutti gli atleti, dai più giovani ai più esperti.

In palio, tra l’altro, per la categoria Esordienti 1º anno anche il titolo di campione regionale di ciclocross: alla fine la vittoria e la maglia sono andate al reggiano Leonardo Manfredi dell’Xpc Beltrani Tsa, che ha regolato Giulio Vitali dell’anconetano Team Cingolani e il portacolori della Sc Cotignolese Lucio Baccini. Nell’equivalente femminile la vittoria e il titolo sono andati alla piacentina Giorgia Sardi (Gagabike Team), trionfatrice davanti alla compagna di squadra Bianca Santoni e a Greta Masini (Bicifestival).

Tra i tantissimi vincitori, da ricordare sicuramente quelli della categoria Open, la marchigiana Myrtò Mangiaterra (Team Cingolani) tra le donne e il reggiano Simone Zecchini (Xcp Beltrami Tsa) tra gli uomini.

Ugo Bentivogli