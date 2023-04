Cinciarini: "Avanti Forlì, sono tutte finali"

di Gianni Bonali

L’orgoglio del capitano spinge i compagni ad andare oltre la sconfitta di domenica scorsa con Cremona. Daniele Cinciarini ha messo a referto 15 punti in 20 minuti, con 3 rimbalzi, una prestazione concreta al rientro dopo l’infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dal parquet per tre settimane.

Cinciarini, prima di tutto come va dopo l’infortunio?

"Sto bene, ho recuperato e devo ringraziare lo staff medico per il supporto e le cure durante il periodo di riposo forzato. Per fortuna non è stato nulla di grave, anche perché a questo punto della stagione sarebbe stato complicato rientrare nel caso di un problema più serio".

Le mancava il campo?

"Con Cremona ho voluto esserci e dare una mano ai compagni, sostenerli in un periodo in cui i match diventano difficili e impegnativi".

Come valuta la sconfitta casalinga subita domenica scorsa?

"È stato un incontro intenso contro una compagine forte fisicamente e che fa dell’atletismo la propria cifra tecnica. Noi siamo arrivati alla seconda fase dopo una regular season ben oltre le aspettative iniziali, soddisfatti per un campionato brillante che ci dà coraggio per il futuro: ma ora dobbiamo alzare l’asticella ed elevare la qualità del gioco".

La sconfitta è anche una questione di personalità o incidono altri fattori?

"Il gruppo è unito e lo spirito è quello giusto. Dobbiamo lavorare sui dettagli, anche perché occorre essere solidi per tutti i 40 minuti: con Cremona siamo andati avanti a ondate, invece bisogna essere continui e migliorare la gestione dei possessi".

Consigli davvero da capitano. Quanto peserà da ora in poi l’esperienza?

"Nello spogliatoio Sanford, Gazzotti e io, che siamo i più esperti, ci mettiamo a disposizione dei compagni più giovani per consigli e indicazioni. Per altro i ragazzi sono bravi e ambiziosi. Ma con squadre forti come quelle del nostro girone il fattore decisivo sarà la mentalità vincente che dobbiamo acquisire sempre di più, soprattutto in vista delle partite dei playoff dove si giocherà ogni tre giorni".

La sconfitta contro Cremona segna che Forlì parte svantaggiata contro le tre grandi squadre lombarde?

"Abbiamo comunque tutte le qualità tecniche per ripartire più forti di prima".

Sabato, alla vigilia di Pasqua, il calendario propone la sfida in trasferta con Treviglio capolista solitaria: che partita sarà?

"Un incontro difficile anche perché Treviglio è una squadra fatta di giocatori esperti e veterani che hanno militato in A1. In ogni caso sono tutte partite molto importanti e dobbiamo giocarle come se fossero delle finali mettendo sul parquet entusiasmo, lucidità e voglia di vincere".

Si sente pronto per le prossime sfide e in prospettiva per i playoff decisivi?

"Non mi tiro mai indietro e cerco di far valere la mia esperienza in campo, ma soprattutto ho l’orgoglio di essere il capitano di una squadra forte con tanti giocatori di talento".

In chiusura, l’importanza di un Palafiera pieno e caldo per il prosieguo della stagione.

"I tifosi sono appassionati, noi lottiamo anche per loro e li vorremmo ogni volta più numerosi al palasport: il sogno sarebbe quello di avere sempre il pubblico del derby d’andata con la Fortitudo".