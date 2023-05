Cinciarini, canestri e grinta anche in gara2 "Sarà lotta, ma Forlì sa che può fidarsi di me"

di Marco Bilancioni

Daniele Cinciarini, capitano della Pallacanestro 2.015, ieri mattina dopo gara1 prevaleva in lei il sollievo per lo scampato pericolo oppure il timore per l’assenza di Sanford almeno stasera in gara2 (ore 20.30)?

"Certamente non è stata una delle nostre migliori partite, ma siamo stati molto contenti: Chiusi è una buona squadra, la loro zona press ci ha rallentato e la partita si era complicata".

Coach Martino ha detto che eravate un po’ contratti e le percentuali sembrano confermarlo.

"Normale. Il livello sale e gara1 è la partita che può indirizzare una serie. Guardate cos’è successo a Treviglio...".

A proposito: ultimamente tirate da fuori meglio in trasferta che in casa. Se lo spiega?

"No. Certamente il 17% non è la nostra media. Voglio sottolineare che, senza Sanford, il gruppo degli italiani ha fatto tanto. Penso a Pollone in difesa, ma anche canestri importanti".

Qui è d’obbligo parlare di lei: 17 punti in 24 minuti.

"Sono soddisfatto della mia partita, il gruppo sa che si può fidare di me. Ma al di là dei canestri, io voglio trasmettere grinta: è così che si vince".

L’esperienza nei playoff è un valore, perché ogni palla pesa di più. Ma l’anagrafe può essere anche un limite quando si gioca ogni 2-3 giorni. Lei come si sente? Può assicurare che giocherà altrettanto bene stasera in gara2?

"Beh, stasera in gara2 mi aspetto una partita molto molto dura. Più fisica che tecnica. Durante i playoff bisogna curare tutto: il sonno, l’alimentazione...".

Per curiosità: ha dormito bene dopo gara1?

"Ho dormito 11 ore, ero distrutto. A volte me ne bastano 8 e mezzo o 9. Per qualche compagno magari è diverso ancora. Ma il sonno è una parte importante del recupero".

Il suo rapporto con gli arbitri è sempre complicato...

"Non sono uno che si lamenta al primo colpo subìto. Ma quando c’è gente che mette le mani addosso tutta la partita, lo segnalo. Ho un certo tipo di carriera alle spalle, non posso essere bastonato".

Lei e Ikangi, che ha giocato come specialista difensivo anche in squadre più blasonate, avete fatto scintille.

"I playoff sono anche una guerra psicologica, ci sta il trashtalking, ma bisogna usare il cervello. Anche in questo, so di essere un riferimento per i compagni".

Su Sanford che sensazioni avete? Che cosa vi ha detto?

"Si è fermato appena ha sentito male. Ora siamo nelle mani dello staff".

Se ci fosse stato un rinforzo nell’ultima settimana, almeno le rotazioni sarebbero più lunghe. A lei dispiace che non sia arrivato nessuno?

"Noi pensiamo ad andare in campo, il resto dipende dalla società. Certo che abbiamo avuto molta sfortuna: fino a domenica Sanford stava benissimo. Comunque abbiamo già fatto vedere di saper compensare le assenze: facciamoci trovare pronti".