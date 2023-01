Circolo forlivese, partenza lanciata Già sette podi e un super Cortini

Anno nuovo, vizio (quello di vincere) vecchio. Sono infatti già sette le medaglie conquistate in questo inizio 2023 dal Circolo Schermistico Forlivese, che poi in giro anche per l’Europa fa incetta pure di ottimi piazzamenti. Partendo dalla Coppa del Danubio, che si è svolta in Slovacchia a Bratislava nei giorni scorsi: nella gara maschile il forlivese Leonardo Cortini, atleta di punta della nazionale under 17, ottiene uno splendido terzo posto su 316 partecipanti.

A Lugo invece, nella fase regionale di qualificazione alla seconda prova zonale delle categorie Cadetti e Giovani, hanno la meglio nelle prove under 17 Riccardo Magni e Viola Amadei, entrambi classe 2008, al primo anno nella categoria e già sul gradino più alto del podio. Nella gara femminile, Anita Sgubbi è terza e nell’under 20 sfiora un’altra posizione sul podio e chiude al 7° posto dopo la sconfitta ai quarti di finale.

Insieme alle qualificazioni regionali Cadetti e Giovani si è svolta, sempre a Lugo, la seconda prova Regionale delle categorie under 14. Nelle RagazzeAllieve, trionfo per Francesca Spinelli, che ha avuto la meglio su Margherita Ugolini in una bellissima finale tutta forlivese. Nei Giovanissimi la vittoria va a Lorenzo Balelli, che domina la sua categoria e si conferma numero 1 del ranking. Assieme ai medagliati, le prestazioni di tantissimi altri ragazzi biancorossi, che si sono posizionati nelle primissime posizioni dei rispettivi tabelloni, confermano l’altissimo tasso tecnico degli allievi della scuola schermistica forlivese della spada.