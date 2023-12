Circolo Schermistico Forlivese sugi scudi. Under 17 a Copenaghen nell’elite europea

Grande prestazione per gli spadisti del Circolo Schermistico Forlivese nella prestigiosa prova di Copenaghen del Circuito Europeo Under 17, gara sia individuale sia a squadre, con le nazionali protagoniste. Solo i migliori 20 del ranking italiano possono prendere parte alla competizione e sono ben quattro i forlivesi presenti nella gara, valida anche per le future convocazioni in azzurro, specie per i prossimi Europei Cadetti: Nicolò Sonnessa e Riccardo Magni; Mariachiara Testa e Chiara Castagnoli tra le ragazze.

Proprio Testa col 5º posto risulta la miglior italiana in assoluto. Dopo un eccellente inizio, con l’en plein di vittorie nel girone, la forlivese si presenta come numero 6 del seeding, avanzando diretta ai 64esimi. Superate di slancio la spagnola Guerrero Lopez (15-5), la svedese Hommik (15-14), la tedesca Reihs (15-7) e la singaporiana Koh (15-14), la spadista biancorossa si ferma a una stoccata dal podio per mano della svedese Eriksson che la batte 15-14. Chiara Castagnoli, supera 15-3 la turca Atas ma va ko ai 64esimi per mano dell’ucraina Dmytruk (15-6). Nella gara femminile a squadre trionfo di Mariachiara Testa: con Italia1 conquista la medaglia d’oro dopo aver superato Ucraina3 (45-25), Italia2 (45-34), Ucraina1 (45-43) e, in finale, Germania 1 45-36. Bene anche l’Italia3 di Chiara Castagnoli che dopo aver vinto con Turchia2 (45-24) e Germania2 (40-34), si ferma ai quarti con Ucraina1 (39-36).

Nella gara individuale maschile Nicolò Sonnessa, dopo la fase a gironi chiusa con 3 vittorie e 3 sconfitte, nel tabellone a eliminazione diretta supera via via lo spagnolo Alvarez (15-10), l’inglese Esiovwa-Thompson (15-12) e Nua da Singapore (15-6). Tra i migliori 32 Sonnessa batte 15-14 il numero 1 del tabellone, il francese Noel, poi l’altro italiano Dario Benetti (15-11). L’ottavo posto finale arriva dopo la sconfitta nei quarti col francese Duchene, terzo agli ultimi Mondiali. Lo stesso Duchene batte 15-9 al secondo turno Riccardo Magni, dopo che quest’ultimo aveva chiuso la fase a gironi con cinque vittorie e 1 sola sconfitta. Nella competizione a squadre, Italia2 con Nicolò Sonnessa conquista il bronzo grazie alla vittoria (45-32) nella finale per il 3° posto con Spagna1. Dodicesima Italia5 di Riccardo Magni, fermata agli ottavi da Italia4 (45-39).

Ugo Bentivogli