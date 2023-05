Cividale ferma Udine: serie sul 2-2, servirà gara5 giovedì

L’Unieuro si porta sul 2-0 nella serie e domani sera (palla a due alle ore 20.30) proverà a chiudere ogni discorso. Nell’altro match del tabellone Oro andato in scena ieri sera, invece, tutto si deciderà a gara5. Sì, perché Cividale si è presa il quarto appuntamento del derby friulano contro Udine (74-65) spostando così nuovamente la serie al PalaCarnera in una ‘bella’ che si preannuncia bollente. Avanti anche di 16 nel terzo periodo, la squadra di Pillastrini – recentemente votato come miglior allenatore del campionato – si è poi dimostrata vulnerabile (+3 a 5’ dalla fine), ma con Redivo (14 punti, top scorer dei suoi) e Miani ha ripreso vigore fino al successo finale. Non sono bastati i 18 punti di Alessandro Gentile: solo 5 stavolta per Gaspardo, limitato a 7 il pivot americano Terry. Giovedì sera, dunque, si stabilirà la possibile avversaria di Forlì in semifinale.

Domani sera, poi, si gioca anche gara4 tra Fortitudo e Cento, con i bolognesi avanti per 2-1 nella serie: al PalaDozza avranno un match point clamoroso, per come è andata la stagione fino a poche settimane fa. La vincitrice se la vedrà con la Vanoli Cremona di Demis Cavina.

Discorsi già chiusi, invece, nel tabellone Argento. Sabato si giocano le gara1 di semifinale con gli incroci Treviglio-Torino e Cantù-Pistoia.

s. c.