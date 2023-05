Civitella, il sindaco tifoso speciale del talento Pisilli della Roma

Non è sfuggito ai tifosi della Roma e più in generale agli appassionati del calcio il gesto affettuoso con cui l’allenatore Mourinho si è intrattenuto a fine partita con il giovane Niccolò Pisilli, entrato nei minuti di recupero nell’ultima partita all’Olimpico dove la Roma è stata sconfitta dall’Inter. Pochi sanno però che Pisilli, 18 anni e mezzo (ne farà 19 a fine settembre) è figlio del fratello della moglie del sindaco Claudio Milandri di Civitella, Laura, e quindi è loro nipote.

Milandri stesso è rimasto sorpreso quando gli abbiamo chiesto di suo nipote, chiedendosi come si sia riusciti a scovare la notizia. "Niccolò vive a Roma – racconta il primo cittadino di Civitella – e gioca a calcio da quando era piccolo, sport per il quale ha avuto fin da subito un talento naturale. Già nel 2011, infatti, all’età di 6 anni è stato accolto dalla Roma, giocandovi da allora fino ad oggi, dai Pulcini fino quindi alla Primavera. È stato selezionato anche nella nazionale Under 18 e ha partecipato finora alla fase iniziale del Campionato Europeo di categoria, che si è svolta a marzo in Germania".

Ovviamente Niccolò studia ancora. "A 14 anni – aggiunge Milandri – ha regolarmente iniziato il Liceo scientifico con buoni risultati, ma poi il calcio lo ha assorbito completamente tant’è che ora va scuola a Trigoria, dove contestualmente si allena con la sua squadra di calcio. Quest’anno farà la maturità. Niccolò è figlio di Francesco, fratello di mia moglie, e Valentina. Ha un fratello, Mattia di due anni più grande, e una sorellina Bianca di 6".

Per il promettente calciatore anche un legame con la Romagna al di là della parentela. "In estate – spiega Milandri – da sempre trascorre coi suoi 15 giorni a Cervia con noi, ma dallo scorso anno, causa allenamenti e impegni col calcio, non è riuscito a venire. Sono venuti solo i suoi famigliari. È un bravissimo ragazzo, umile e buono d’animo. Non si è montato la testa, almeno finora, ha tenuto sempre i piedi per terra. Abbiamo un buon rapporto anche se ci vediamo poco, ma ci sentiamo appena è possibile. Cerca sempre di trascorrere momenti anche in famiglia – conclude –, perché è molto legato ai suoi, in particolare, ai suoi fratelli. ma anche ai miei figli. Ha sempre avuto grande simpatia per il mio figlio più grande perché è il cugino maggiore. Io, Laura e i mie figli speriamo di vederlo quest’estate al mare così ci racconterà le emozioni che ha provato".

