Club Sakura alla ribalta in Trentino e Umbria

Ottimo inizio di 2023 per il Judo Club Sakura Forlì con risultati davvero eccellenti. Prima, la bella prestazione a gennaio in Trentino, al Torneo Internazionale di Lavis, in cui il club ha raggiunto la settima posizione a squadre. La concorrenza era decisamente agguerrita, visto che erano presenti oltre 700 atleti provenienti anche da oltralpe: la squadra forlivese a Lavis era presente con 11 atleti e ha conquistato un oro, tre argenti e cinque bronzi. Una grande soddisfazione perché quasi tutti i componenti del team condotto da Sanzio Magnani e Federico Russo sono saliti sul podio, in una competizione il cui livello agonistico si è dimostrato alto.

Poi, domenica scorsa il Judo Club Sakura Forlì è stato impegnato nel Torneo di Gubbio (nella foto gli Under 15 in Umbria), in cui ha mostrato ancora una volta di avere atleti con ottime qualità agonistiche centrando il terzo posto nella classifica per team. Ben cinque le medaglie d’oro, ottenute da Ginevra Adami, Francesca Cocchi, Alessandro Casadei, Samuele Frattini e Nicolò Lezza, primeggiandon con bravura nelle rispettive categorie. Ottimo risultato anche per Tommaso Frattini che ha conquistato una comunque prestigiosa medaglia d’argento alla sua prima gara. Infine sono state quattro le medaglie di bronzo conquistate: le hanno messe al collo Aurora Pompignoli, Maddalena Fabbri, Mattia Casadio e Alessandro Bergamini.

u. b.