Coach Ferrari mette il turbo "Rivali toste, ma Rimini ha qualità"

Soddisfatto, ma anche molto carico. È un Mattia Ferrari che ha voglia di cominciare, quello che racconta le idee tecniche sulla nuova RivieraBanca e che avverte la platea sul valore di un girone rosso con mille big. I biancorossi sono al completo, ai dieci giocatori designati si aggiungeranno alcuni ragazzi del settore giovanile per gli allenamenti e anche per gli ultimi posti del roster partita.

Coach, come giudica la squadra?

"Sono soddisfatto. Abbiamo centrato gli obiettivi primari che ci eravamo messi in testa e per questo va fatto un plauso a Davide Turci. Il suo è stato un lavoro certosino di contrattazione, ma alla fine devi fare gol, devi chiudere, e non è mai scontato. Davide invece ci è riuscito sempre benissimo con grande capacità di mediazione. Abbiamo acquisito giocatori con cittadinanza di serie A, con esperienza di categoria. Gente che ha un grande bagaglio di conoscenza del gioco e capacità di lettura della partita".

L’ultimo colpo è stato Justin Johnson, un nome che nessuno si aspettava e che non era ancora uscito nei vari rumors. Come l’avete raggiunto?

"È stato un affare chiuso da Davide in 24 ore. Noi non pensavamo che fosse prendibile, poi ci è stato chiesto se fossimo interessati e a quel punto è cambiato tutto. Eravamo su più tavoli, ma in quel momento, visto il livello del giocatore, abbiamo subito detto di sì. L’idea era di poter aspettare, pazientare, ma il mercato è così: capitano delle occasioni molto interessanti e devi esser capace di coglierle al volo".

Come giocherà la Rinascita versione 2023-2024?

"Abbiamo una qualità tecnica più alta e forse un pizzico di atletismo in meno. Dobbiamo far leva sulla nostra qualità, sulla capacità di passarci la palla e sulla lettura delle situazioni. Forse giocheremo una pallacanestro meno garibaldina ed emotiva, ma più coscienziosa e tattica".

Coach, come le sembra l’inizio di regular season?

"Più che una questione di calendario complicato parlerei di girone difficile. Non ci sono squadre modeste. Trieste, Udine e Verona sono candidate alla promozione, Forlì sa stare in alto, la Fortitudo non è mai da sottovalutare. Ma se ne possono citare tante: Cento ha una buona squadra, Nardò ha fatto i playoff e Piacenza è costruita in maniera conforme alle caratteristiche del suo allenatore. Il nostro girone è ipercompetitivo. L’inizio non è semplice, ma una squadra come la nostra deve saper giocare una partita alla volta".

Ci regala un ultimo pensiero su Rimini?

"Credo che la fortuna sia che qua il basket sia stato preso in mano da un pool di persone serie e cito in cima a tutti Paolo Maggioli, Paolo Carasso e Davide Turci. Sono l’incarnazione della qualità e della serietà che c’è a Rimini. Ogni anno si fanno passi avanti, non le chiacchiere. La parola d’ordine è crescita".

