Coach Finelli: "Forlì, sarà un bell’evento"

di Gianni Bonali

Alessandro Finelli, 56 anni, coach di Treviglio sfiderà all’Uniero Arena il collega Antimo Martino nel big match del girone Giallo di domenica prossima: in palio il primo posto. Finelli è un professionista esperto: ha collezionato oltre 700 presenze in panchina tra serie A1 e A2. Ha inoltre lanciato alcuni giocatori che hanno vestito la maglia della nazionale, tra cui Davide Lamma, Marcelo Damiao, Alessandro Cittadini, Luca Garri e l’ex forlivese Jacopo Giachetti. L’allenatore, bolognese, ha guidato nel 2014, per soli 5 mesi, la FulgorLibertas Forlì nell’era di Massimiliano Boccio: una avventura terminata con il ritiro della società a metà campionato per l’impossibilità di sostenere i costi.

Finelli, quali i ricordi della sua breve e sfortunata esperienza in Romagna?

"Un periodo che si è chiuso negativamente dal punto di vista sportivo, ma che mi ha lasciato un buon ricordo della città e dei tifosi: una piazza calda e appassionata, ricca di tradizione nel basket. Inoltre ho lavorato, seppur per breve tempo, con uno staff tecnico e con un gruppo di giocatori di alto profilo".

Domenica sfida al vertice tra due squadre che hanno in qualità e profondità del roster il marchio di fabbrica: che partita si aspetta?

"Sarà sicuramente un bell’evento per la pallacanestro: si incontrano le prime due compagini della classifica in un palasport che prevedo pieno di energia e di entusiasmo, con un pubblico che sosterrà i propri giocatori dall’inizio alla fine del match. Sarà una prova generale dell’intensità che vivremo durante tutti i playoff, una sfida di alto livello che vale, come qualità delle squadre, una finale promozione".

Quale è il segreto, secondo lei, del grande campionato disputato finora dall’Unieuro?

"Forlì è una squadra solida, ben organizzata e allenata da Antimo Martino. Sono tre i fattori che hanno condotto i forlivesi a disputare una stagione di vertice. Prima di tutto un gruppo di italiani che sono un mix di esperienza, talento ed energia: Gazzotti, Benvenuti, Pollone, Radonjic, Valentini e Penna sono cresciuti durante la stagione. Inoltre Sanford e Adrian sono la coppia di americani più forte del campionato: hanno avuto entrambi esperienze in A1, all’estero e in Italia, a Brindisi come a Pesaro, dimostrando tutte le loro qualità tecniche. In più c’è Cinciarini, che Martino ha allenato anche a Bologna: il classico sesto uomo che parte dalla panchina e decide la partita. All’andata a Treviglio è stato clamoroso, ci ha distrutto".

Parliamo ora della sua Treviglio: una società ambiziosa con giocatori che puntano all’A1.

"Abbiamo infatti una proprietà solida e ambiziosa, il gruppo Mascio, e giocatori esperti tra i quali Sacchetti, Vitali e Bruttini che hanno anche fisicità e talento. In più Clark, Marini e Lombardi che uniscono qualità atletiche e tecniche".

In chiusura, lei da vent’anni porta, in giro per l’Italia, nei momenti liberi, la sua testimonianza sportiva in eventi aziendali. Da cosa nasce questa passione?

"Il basket, come gioco di squadra, è una metafora della vita aziendale, dove vince il gruppo. Parlo di team building, utilizzando spunti e metodi di lavoro riproducibili nella vita quotidiana: mi piace testimoniare la mia esperienza e la passione per lo sport in contesti diversi".