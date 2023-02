"Con Ravenna abbiamo commesso degli errori, domani a Forlì l’obiettivo è di essere competitivi per tutti i 40 minuti". È uno Spiro Leka determinato quello che ha parlato a poche ore dal match. Pur consapevole dei punti di forza dei biancorossi: "Forlì gioca un basket intenso, all’andata li affrontammo senza Adrian e Valentini, che questa volta ci saranno: hanno un roster talmente profondo che diventa difficile dire quale giocatore gli toglierei". La strategia per sfidare coach Martino è chiara: "Noi andremo là a viso aperto, dovremo farci trovare pronti nel caso in cui loro incappassero in una serata storta, come Chieti era quasi riuscita a fare due settimane fa pur senza americani. La difesa sarà la chiave". Infine cerca di tenere su di morale i suoi: "Nonostante le sconfitte nelle ultime gare abbiamo fatto vedere buone cose, in settimana gli errori sono stati analizzati in modo tale da non ripeterli in futuro. Coi miei ragazzi sono sempre stato schietto, nel basket di oggi non bisogna mollare mai, la nostra rimonta da -22 con Cividale ne era stata la prova. In ogni caso, noi siamo partiti con l’obiettivo di salvarci ma a un certo punto avevamo un rendimento addirittura superiore alle attese. Ora che è arrivato il primo momento difficile dobbiamo uscirne cercando di fare qualche altra vittima illustre". Forlì è avvisata.