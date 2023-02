Coach Martino: "Forlì, vittoria con grandi valori"

C’è grande gioia e soddisfazione nella conferenza stampa post partita per coach Antimo Martino, dopo il successo in rimonta sul campo di Cividale. "Prima di commentare la partita, voglio fare i complimenti a Cividale, che ha dimostrato per l’ennesima volta il suo valore, in un palazzetto caldo e corretto – ha esordito il tecnico biancorosso –. Davvero ha fatto vedere di essere molto più di una neopromossa". Poi affronta i saliscendi che il match ha offerto: "Quanto alla nostra partita, ne abbiamo giocate due, con un secondo tempo al contrario del primo: torniamo a casa molto felici, per una vittoria che ci permette di dare continuità al nostro buon momento, contro una squadra dal valore indiscusso".

Entrando nei dettagli, come spesso accade, anche dopo una vittoria il tecnico biancorosso non manca di far notare gli spunti di miglioramento: "Ci sono molte cose su cui dobbiamo lavorare da un punto di vista tattico, ma prima di tutto dobbiamo concentrarci sul nostro atteggiamento e questo è quello che è cambiato nel corso della partita e ciò da cui dobbiamo ripartire: la nostra squadra ha grandi valori e questo credo si sia visto anche questa sera". Cosa è stato detto all’intervallo per ribaltare la situazione? "Semplicemente abbiamo detto che c’era molto da sistemare, ma nulla poteva incidere di più rispetto al cambiare l’atteggiamento – ammette Martino –. Eravamo passivi, con poca energia e stavamo subendo le iniziative di Cividale".

Decisiva, nel finale, è stata la scelta del quintetto piccolo, ovvero con Adrian da pivot e Pollone da ala forte: "Avevamo valutato questa opzione nel corso della gara e contro una Cividale che riempiva l’area, abbiamo pensato di esplorarla: credo che questa soluzione alla fine abbia pagato tanto". La vittoria in rimonta, su un campo caldo come quello di Cividale, è un ottimo segnale in vista del prosieguo del torneo. "Siamo una squadra che lotta, che non ci sta a perdere ed è per questo che all’intervallo ero arrabbiato, perché dovevamo approcciarla diversamente: non credo che l’avessimo potuta sottovalutare, vista la classifica e il risultato dell’andata, ma sicuramente ci portiamo dietro questa nuova esperienza che ci porteremo dietro per il futuro".

Una battuta finale sulla tripla di tabella di Vincent Sanford, scagliata da posizione frontale e risultata decisiva. Tutti hanno avuto la sensazione che la ‘sponda’ non fosse cercata. Ma per Forlì davvero va bene così.

Valerio Rustignoli