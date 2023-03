Cognigni: "Forlì, ora voglio aiutarti"

Un calcio agli infortuni, la voglia di recuperare il tempo perduto e un finale tutto da scrivere. Rimodulato il suo percorso, Luca Cognigni, bomber 31enne del Forlì, è pronto a tornare al centro del villaggio per caricarsi sulle spalle il peso dell’attacco biancorosso in vista della volata playoff. Appena arrivato dal Legnago (serie C), ci aveva messo 12 minuti a segnare contro lo United Riccione (poi finita 4-2). Ma si era infortunato alla fine di quella stessa partita: problema fisico che, complice una ricaduta, gli ha fatto saltare 13 partite a fronte di 3 sole disputate.

Cognigni, innanzitutto come sta?

"Mi sento bene, ho iniziato la terza settimana di allenamento con il gruppo e non avverto più alcun tipo di fastidio. Certo, adesso devo recuperare un po’ di condizione fisica, ma quella si acquisisce solo giocando".

Quanto è stato difficile restare lontano dal campo? Le è pesato non poter aiutare i suoi compagni nel momento clou della stagione?

"Rimanere fuori è sempre frustrante, a maggior ragione nel periodo decisivo del campionato. Purtroppo le cose sono andate così, c’è poco da fare. Ora mi impegnerò per dare una mano alla squadra in questo rush finale".

Che sensazione ha provato, a Forte dei Marmi, all’atto di rimettere piede sul terreno di gioco?

"È sempre emozionante rientrare in campo dopo un lungo stop. Peccato solo che la buona prestazione offerta dalla squadra contro il Real Forte Querceta non sia stata sufficiente ad evitare la sconfitta".

Ora può dirlo: cos’ha impedito al Forlì di contendere a Pistoiese e Giana Erminio la vittoria del campionato?

"Siamo mancati negli scontri diretti, nei quali a fronte di prestazioni importanti non siamo riusciti a raccogliere i punti che certamente avremmo meritato. Inoltre, nell’arco di un campionato lungo come questo, anche gli infortuni hanno avuto un’incidenza determinante, contribuendo ad allargare la forbice del distacco dalle prime della classe. Se siamo dietro è perché loro, alla lunga, si sono dimostrate più forti".

Domenica al ‘Morgagni’ arriva la Correggese: che partita si aspetta?

"Ammetto di non conoscere il nostro prossimo avversario… Detto ciò, noi dovremo fare la nostra partita, entrando in campo con il giusto atteggiamento".

Ci sarà ancora il biancorosso nel suo futuro? Resterebbe a Forlì anche il prossimo anno?

"È prematuro pensare alla prossima stagione… In questo momento sono concentrato solo sul lavoro, il mio obiettivo è dare il massimo nelle ultime sei giornate di campionato, con la speranza di poter prolungare la stagione ai playoff".

Marco Lombardi