Colpo di scena per il campo Gotti: la gestione passa alla Libertas

Il ‘raggruppamento Libertas’, che ha visto unite come capofila Libertas provinciale e Libertas Atletica Forlì, si è aggiudicato la gestione dello stadio di atletica leggera Gotti per i prossimi tre anni. Lo ha annunciato ieri sera la stessa Libertas atletica con un comunicato in cui specifica "che si materializza il passaggio di testimone dall’Atletica Edera Forlì", passaggio "tra due realtà che negli ultimi mesi si erano scontrate duramente per una serie di criticità rispetto all’accessibilità della struttura". Criticità imputate dalla Libertas "alle decisioni dell’Edera Atletica di divieto di utilizzo della parte indoor tra il 2021 e il 2022 e di insufficiente utilizzo dell’illuminazione nell’inverno 2022".

L’ufficialità è giunta, si spiega sempre nella nota, tramite la "determinazione n. 629 del 2 marzo 2023 del Comune di Forlì che riporta come la commissione giudicatrice abbia attribuito il punteggio complessivo di 67100 al fronte Libertas e quello di 17,75100 all’Edera. Non solo la differenza di punteggi ha palesato un distacco notevolissimo tra i due partecipanti, ma il mancato raggiungimento della soglia di almeno 50 punti su 100 ha comportato automaticamente l’esclusione degli attuali gestori. Punteggio per il gruppo Libertas salito a 84100 dopo la valutazione dell’offerta economica che ha fatto seguito all’esito della parte tecnica".

Libertas Forlì aggiunge che "garantirà la gestione del Gotti con una riduzione del 12% rispetto alla cifra annuale indicata nel bando comportando un vantaggio di quasi 20.000 euro alle casse comunali, calcolati sul triennio compreso il risparmio dell’Iva. L’approdo al bando – conclude la Libertas – è stato il frutto di una lungo confronto amministrativo e legale con l’amministrazione forlivese, che nell’estate del 2022 aveva dovuto annullare in autotutela una delibera che garantiva all’Edera Atletica altri 3 anni di gestione".