"Complimenti a Forlì, prima della classe Senza il miglior Johnson per noi è dura"

Mattia Ferrari, coach della RivieraBanca Rimini, riconosce nel dopo partita la superiorità espressa dalla squadra allenata da Antimo Martino. "Complimenti a Forlì, che ha giocato una partita da prima della classe – dichiara infatti il tecnico dei riminesi, sottolineando i meriti degli avversari durante l’analisi del derby –. Noi, com’era successo a Pistoia, se non siamo con i giocatori importanti nelle condizioni ottimali non riusciamo poi ad essere competitivi per un livello così alto".

Il coach della RBR allude chiaramente a Johnson, che è rimasto lontano dal suo abituale standard di rendimento. "Jazz purtroppo è stato ‘vittima’ di un attacco influenzale abbastanza forte che non gli ha permesso di allenarsi al meglio e ancora adesso non respira bene, va in iperventilazione – rivela Ferrari –. Speravamo ci potesse dare qualcosa, ma non è stato così. Ripeto: al di là dei grandi meriti di Forlì, se non riusciamo ad avere performance di alto livello con i giocatori importanti, poi facciamo fatica".