Confermati i 3 punti ottenuti con la Pistoiese

Fine della telenovela. Ieri, finalmente, a Roma il Collegio di Garanzia dello Sport ha chiuso in via definitiva la lunga querelle che ha visto di fronte a colpi di ricorsi Forlì e Pistoiese: respinto quello della società toscana. "Inammissibile", è l’aggettivo riferito dal Forlì con un comunicato subito successivo alla sentenza pronunciata a Roma. Il club di viale Roma sottolinea che era l’"ultimo appello" e che il risultato è "omologato in via definitiva". La società si dice "soddisfatta per il risultato ottenuto" e ringrazia "i propri difensori legali per l’impegno e la professionalità".

La vicenda riguarda la vittoria che il Forlì aveva centrato con un rotondo 0-2 nella 10ª giornata d’andata (23 ottobre) grazie alle reti di Amedeo Ballardini, su rigore, e Tascini. In un primo momento il giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti (Lnd) aveva stabilito la ripetizione del match, a seguito del ricorso presentato dalla Pistoiese per un errore tecnico dell’arbitro Rodigari di Bergamo che, a dieci minuti dal fischio finale, sul risultato di 0-2, aveva espulso il difensore toscano Arcuri per doppia ammonizione. Rivedendo le immagini televisive l’arbitro aveva ammesso uno scambio di persona in occasione del primo ‘giallo’: in sostanza, senza quell’errore Arcuri non sarebbe stato espulso. In seconda istanza, poi, la Corte d’Appello sportiva aveva ribaltato la sentenza in quanto il regolamento della Lnd non prevede il ricorso alla prova televisiva. Una decisione, confermata ieri del Collegio di Garanzia, che lascia ai galletti la vittoria più prestigiosa ottenuta in questa stagione. Punti che pesano per tutti: la Pistoiese non può sperare di allungare a 4 il vantaggio sulla Giana Erminio. Mentre il Forlì può continuare a difendere il terzo posto.

Franco Pardolesi