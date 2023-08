Contro Faenza sarà a porte aperte

Il primo test della nuova stagione è in calendario sabato alle 18, quando l’Unieuro Forlì sarà impegnata al Palafiera contro i Blacks Faenza, formazione di serie B guidata dal forlivese (ed ex Pallacanestro 2.015) Gigi Garelli. In un primo momento, la società aveva previsto l’impegno a porte chiuse. Ieri, invece, l’annuncio: l’arena sarà aperta ai tifosi. Una curiosità: anche un anno fa Faenza aveva aperto la stagione biancorossa.