Contro Fortitudo e Fossa servirà una vera impresa

Una striscia aperta di otto successi: chiudere con una vittoria, stasera, sarebbe davvero la ciliegina sulla torta di una prima parte di campionato eccellente. Per di più, farlo sul campo della Fortitudo Bologna, in un derby sentitissimo, su un campo dove la prima squadra forlivese non vince da quasi dieci anni (25 aprile 2013 l’ultimo blitz), rappresenterebbe un quadro quasi troppo bello per essere vero.

Forlì sa però che dovrà sudarsela. Forse perfino più del solito. Perché da un lato, c’è la fisiologica serenità di chi ha raggiunto il proprio obiettivo (seppur intermedio), mentre dall’altra parte ci sarà il disperato bisogno di un successo per conquistare l’accesso ai playoff senza dover attendere i risultati dagli altri campi. Inoltre, in casa Fortitudo, c’è il desiderio di trovare una vittoria importante, sentita, per cercare di cambiare l’inerzia di una stagione indubbiamente al di sotto delle aspettative.

La truppa allenata da coach Luca Dalmonte arriva alla sfida reduce da quattro sconfitte di fila e con più di qualche problema: Miha Vasl è alle prese con la sciatalgia e non sarà del match, mentre il pivot Francesco Candussi (13 punti di media nelle due gare disputate) è considerato in recupero dopo un ematoma alla coscia destra, per un colpo subito nella sfida di Pistoia dello scorso weekend, ma comunque non al meglio. A questi va aggiunto che anche l’altro americano Marcus Thornton (12 punti e 3 assist di media) è in via di recupero dall’influenza e che Matteo Fantinelli a sua volta viene dato in dubbio. Insomma, toccherà ancora una volta al pacchetto degli italiani tirare la carretta: a partire da Pietro Aradori (16 punti di media), miglior marcatore della squadra, ex Nazionale in grado di sparigliare le carte, per arrivare alla coppia di playmaker formata da Matteo Fantinelli (se ci sarà è il miglior assistman del girone con quasi 6 a partita) e dall’ex Ferrara Alessandro Panni. Nelle ali, attenzione al solido Valerio Cucci e a Nazzareno Italiano, giocatore estroso e di grande personalità. Sotto le plance, completa il roster Simone Barbante.

La Fortitudo è la classica squadra da non sottovalutare: vanta il terzo miglior attacco (quasi 77 punti a gara), le migliori percentuali da 2 (54%) e tra le migliori da 3 (35%) del girone. Per Forlì, quindi, occorrerà dare il meglio, in un palazzetto caldo e ostile, vista la scarsa presenza dei propri tifosi: solo 110 i biglietti concessi al pubblico biancorosso. In queste condizioni, conquistare la vittoria sarebbe il miglior viatico possibile in vista del prosieguo della stagione.

Valerio Rustignoli