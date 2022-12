Coppa Italia, la vincente di Forlì-Torino con la Vanoli L’altra semifinale sarà fra Cantù e Cento

Primi verdetti nella Coppa Italia di A2. Mercoledì sera la Vanoli Cremona ha sconfitto 80-67 Pistoia al PalaRadi e si è guadagnata per prima l’accesso alle Final Four (11-12 marzo, sede da definire), dove incontrerà in semifinale proprio la vincente di Forlì-Torino, gara in programma giovedì 12 gennaio all’Unieuro Arena (20.30). Cremona ha vinto una partita fisica, che ha visto il suo americano Cannon chiudere con 15 punti e il play Denegri con 14; per Pistoia 22 punti di Varnado.

Ieri sera le altre due sfide di questi quarti di Coppa a delineare così già la prima semifinale, che sarà Cantù-Cento. Con facilità disarmante Cantù ha superato al PalaDesio Udine 81-64, con Bucarelli top scorer del match con 19 punti. Nell’altra partita Cento ha battuto Treviglio 68-66 con 24 punti di Marks.