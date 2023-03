Coppa, oggi la finale: c’è Cremona-Cento

La Coppa Italia di serie A2 sarà una questione tra Vanoli Cremona e Cento. Il sabato della E-Work Arena di Busto Arsizio ha infatti visto le affermazioni delle squadre di Demis Cavina e Matteo Mecacci, nelle rispettive semifinali rispettivamente contro Torino e Cantù. Oggi alle ore 19 si assegna il titolo nella finale della manifestazione.

Nel match pomeridiano, Cremona ha superato i piemontesi per 68-61, spuntandola con un ultimo periodo frizzante. Priva di Trevor Lacey, la Vanoli ha sostanzialmente sempre guidato le danze, senza comunque riuscire ad andare oltre il +6. Torino è così riuscita a rialzare la testa con un break di 0-7 che è valso il minimo vantaggio a -5’15", prima che Cremona, con un super Pecchia (16 punti e 10 rimbalzi), rispondesse con un 11-1 per il +8 che ha chiuso la contesa.

In serata, quindi, ecco servita la sorpresa della Final Four. Sì, perché Cento ha avuto la meglio sulla quotata Acqua San Bernardo per 77-84 cavalcando l’ottima verve dalla lunga distanza (47% di realizzazione su 34 tentativi). La Tramec, sospinta sin dalla palla a due dalle bombe di Tomassini (nella foto di Ciamillo; saranno 28 i suoi punti alla fine, 814 dall’arco), ha sempre tenuto in mano il pallino del match, prendendo il largo tra seconda e terza frazione. Flebile la reazione brianzola (-3 al 30’), con Cento che, con grande solidità, ha subito replicato ritrovando il +15.

In serie B, invece, c’era una semifinale decisamente interessante per gli appassionati forlivesi: a spuntarla nella sfida tra ex biancorossi tra Sandro Dell’Agnello e Gigi Garelli è stato il tecnico livornese con la sua Real Sebastiani Rieti, vittoriosa di misura (74-72) su Faenza. In una gara all’insegna dell’equilibrio (i manfredi erano avanti a meno di un minuto dalla fine), a deciderla è stata la tripla di Tomasini a -25”. Rieti, oggi alle 16, affronterà in finale Orzinuovi, vittoriosa 67-62 su Vigevano con 20 punti in 14’ di Nicolas Alessandrini, ex Tigers.

Simone Casadei