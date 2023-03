Coppa Romagna slalom, corso a Predappio per diventare volontari di percorso

Per incrementare il fattore sicurezza degli slalom della Coppa Romagna di automobilismo, mettendo in campo personale sempre più specializzato, gli organizzatori della serie propongono un corso per volontari di percorso - Msp. L’iniziativa si terrà a Predappio domenica 26 marzo presso il ristorante Da Loro, con inizio alle 9.30 (info: 348.7092525). Ricordiamo che quest’anno la Coppa amplierà il suo raggio d’azione, prevedendo gare non più solo in Romagna ma anche in Emilia e passando da 5 a 8 comeptizioni.