Coppa senza Forlì, oggi le semifinali

In serie A2 è il fine settimana della Coppa Italia 2023. Tra oggi e domani, infatti, alla E-Work Arena di Busto Arsizio, andrà in scena l’atto conclusivo della manifestazione, con la disputa della Final Four che assegnerà il titolo. Si parte oggi alle 17.45, con la prima delle due semifinali che vedrà opposte la Vanoli Cremona e Torino. Alle 21, quindi, tocca all’altro match del sabato, con Cento che proverà a tenere alta la bandiera del girone Rosso (è l’unica partecipante) contro l’attrezzatissima Cantù di coach Meo Sacchetti. Domani alle ore 19, spazio alla finale tra le due vincitrici: in palio c’è il secondo trofeo ufficiale della stagione, dopo la Supercoppa vinta dalla stessa Vanoli lo scorso settembre all’Unieuro Arena.

Inoltre, si daranno battaglia pure le compagini di serie B: alle 13 di oggi si gioca la prima semifinale tra la Real Sebastiani Rieti di Sandro Dell’Agnello e la Faenza di Gigi Garelli, mentre alle 15.15 sarà il turno di Vigevano-Orzinuovi. Domani alle 16 si assegna il titolo.

Nella serata di ieri, inoltre, si è giocato il recupero della 23ª giornata del girone Rosso tra Cividale e Rimini. A spuntarla sono stati i friulani con un netto 93-70 che li avvicina ai playoff.