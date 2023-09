Coppa, subito un ko Sabato il campionato

È partita col piede sbagliato la nuova stagione del Forlì Calcio a Cinque. Il quintetto di mister Vespignani è stato battuto 5-2 sul parquet del Rimini Calcio a 5 nella prima giornata della Coppa Italia di C1. Per gli adriatici padroni di casa a segno Cecchini (3), Tonini e Timpani, ai quali hanno risposto Benhya e Meleleo. La seconda giornata del gruppo C il prossimo 10 ottobre nel match interno con la Mernap Faenza, a sua volta nella prima giornata vittoriosa 8-3 sulla Rossoblù Imolese. Sabato prossimo l’esordio nel campionato di serie C1 con la gara al PalaMarabini di San Martino in Strada col Montale Five.

f. p.