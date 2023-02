Coppa, Under 17 terza

La Novipiù Cup dell’Under 17 Eccellenza forlivese si chiude con un ottimo risultato. Nella tappa conclusiva della manifestazione, disputata lo scorso fine settimana a Verona, i biancorossi hanno infatti chiuso al terzo posto finale, alle spalle soltanto di due autentiche ‘corazzate’ del calibro di Bassano e Stella Azzurra Roma. Nel fine settimana in terra veneta, i biancorossi hanno avuto la meglio di Roseto nei quarti di finale (67-61, in evidenza Errede e Sanviti con 14 punti), salvo dover cedere il passo proprio alla formazione capitolina in semifinale (56-89). Nella finale per il terzo posto contro Ancona, poi, la Pallacanestro 2.015 ha messo la quinta nel secondo quarto e ha gestito il vantaggio acquisito, fino al 77-67 conclusivo (Pinza top scorer con 17 punti).

"Siamo molto felici del risultato ottenuto – spiega Riccardo Pinza, responsabile del settore giovanile forlivese –. Chiudere terzi, contro avversari di questo calibro, era qualcosa di inimmaginabile". Alle sue parole fanno eco quelle di coach Lorenzo Gandolfi: "È il frutto di un percorso di tre anni. La Novipiù Cup è stato un banco di prova, il livello si è alzato col passare delle settimane. I ragazzi stanno lavorando per obiettivi molto importanti".