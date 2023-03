Coppi e Bartali 2023, la gara a Forlì: percorso orari e divieti

Coppie Bartali, cresce l'attesa per la tappa di Forlì

Forlì, 22 marzo 2023 – La tappa Forlì-Forlì della gara ciclistica ‘Coppi e Bartali’ di domani sarà una piccola Parigi-Roubaix: 139 chilometri per un percorso movimentato, che prevede tratti di strade bianche, sterrati e pavè, con partenza da piazza Saffi alle 12 e arrivo al velodromo ‘Glauco Servadei intorno alle 16. L’evento, terza tappa della corsa internazionale professionistica organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia e giunta alla 23ª edizione, vedrà la partecipazione di 175 corridori per 25 squadre iscritte: sarà il clou della manifestazione, dedicato ai campioni forlivesi Ercole Baldini e Arnaldo Pambianco, e un momento di festa, con il coinvolgimento di sportivi locali e momenti di aggregazione. Ma vanno messi in conto i disagi.

"Stiamo lavorando per gestire al meglio l’impatto sulla città – spiega Andrea Gualtieri, vicecomandante Polizia locale di Forlì – in termini di limitazioni alla circolazione stradale in un giorno lavorativo". In campo domani 40 agenti con una pattuglia motociclistica e oltre 100 volontari che dovranno controllare, soprattutto dalle 11.30 alle 16, il corretto flusso del traffico e gli appassionati che vedranno transitare i ciclisti. La corsa partirà alle 12 da piazza Saffi e percorrerà corso della Repubblica, piazzale della Vittoria, viale Roma, viale dell’Appennino e via delle Caminate fino al confine col territorio di Meldola. L’arrivo dei corridori è previsto intorno alle 16 al velodromo forlivese proveniente da Forlimpopoli, su via Emilia Levante e viale Roma.

“Dalle 14.30 circa fino al termine della manifestazione prevista per le 16 – spiega Barbara Bovelacci, sovrintendente della Polizia locale – viale Roma verrà chiusa al traffico e saranno consentiti unicamente gli attraversamenti nei punti presidiati dagli agenti. Inoltre, gli svincoli di uscita della tangenziale su viale Roma verranno chiusi fino al termine del passaggio gara". Dalle 7.30 alle 12.30 divieto di sosta in corso della Repubblica, piazzale della Vittoria (lato giardini), via Campo di Marte, via Campo degli Svizzeri e viale Dell’Appennino (da via Placucci a via delle Caminate). Invece, dalle 14.30 alle 16.15 circa divieto di transito in viale Roma (dall’incrocio con via Campo di Marte a di Forlimpopoli).

Sia in piazza, prima della partenza, sia nell’area del velodromo saranno attivi villaggi di accoglienza per gli appassionati, con la possibilità di foto e autografi con i campioni. "Inoltre – conclude Bovelacci – verrà installato un maxi schermo nell’area esterna al velodromo per poter seguire in diretta l’ultima ora di gara su RaiSport". Si potrà seguire poi l’arrivo sulle tribune del velodromo.