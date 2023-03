Coppi e Bartali, anche Elia Viviani oggi in corsa

Oggi, con epicentro a Forlì, si corre la terza tappa della 38ª edizione della ‘Coppi e Bartali’: la rinomata gara ciclistica professionistica che vede in sella, tra i 175 partecipanti, Domenico Pozzovivo ed Elia Viviani. La tappa forlivese, trasmessa dai Rai Sport, parte alle 12 da piazza Saffi per poi concludersi al velodromo ‘Servadei’ di viale Roma verso le 16.15 al termine di 140 km del tracciato. Attenzione alla viabilità: stop al traffico dalle 11.30 in corso della Repubblica, piazzale della Vittoria, viale Roma e via Campo di Marte, per proseguire in via Campo degli Svizzeri, via Placucci, viale dell’Appennino e via delle Caminate, fino a confine con Meldola. Vietata la sosta fino alle 12.30 in corso della Repubblica, piazzale della Vittoria (lato giardini pubblici), via Campo di Marte, via Campo degli Svizzeri, viale dell’Appennino (da via Placucci e via delle Caminate). Stesso discorso nei tratti del percorso a Fratta Terme (dalle 12 alle 15), a Bertinoro dalle 14 e alle 16 e a Forlimpopoli dalle 14.15 alle 15.50. Da Meldola verrà percorso per tre volte un circuito con diversi tratti non asfaltati in salita, fino a monte Cavallo, per poi transitare da Bertinoro (passaggio previsto fra le 12.15 e le 12.30). La tappa di oggi è stata dedicata dall’organizzazione ai due grandi ciclisti forlivesi Ercole Baldini e Arnaldo Pambianco recentemente scomparsi. E proprio a Bertinoro, davanti all’abitazione del popolarissimo ‘Gabanì’, in viale Carducci, il suo fraterno amico Giancarlo Vignoli ha ideato un traguardo volante dedicato al vincitore del Giro del 1961.

