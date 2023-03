‘Coppi e Bartali’, Forlì ancora protagonista

di Franco Pardolesi Un evento da incorniciare. La tappa regina della 23ª Coppi e Bartali, giovedì 23, avrà epicentro a Forlì. Ieri, presso la sala del Consiglio comunale Adriano Amici, patron della corsa a tappe internazionale, ex ciclista professionista compagno di squadra di Vito Taccone, ha presentato la terza tappa della corsa ideata dal giornalista Giovanni Bruno e dall’ex ct azzurro della bici Davide Cassani. La corsa partirà martedì 21 marzo da Riccione per concludersi a Carpi sabato 25. Una kermesse che dal 1999 ha visto iscritti nell’albo d’oro nomi prestigiosi come quelli di Bettini, Scarponi, Cunego, Ulissi, Vingegaard e, mlo scorso anno, Dunbar. "Un appuntamento – sottolinea lo stesso Amici – che nel calendario ciclistico mondiale segue la Tirreno-Adriatico. Una settimana dedicata ai due grandi ciclisti italiani a cui prenderanno parte 25 squadre di 7 ciclisti, comprese le migliori a livello assoluto". L’evento, organizzato dal Gruppo Sportivo Emilia, vedrà in gara dunque 175 professionisti provenienti da tutto il mondo. La particolarità della tappa forlivese, che prenderà il via da piazza Saffi e si concluderà al velodromo Glauco Servadei, è che all’interno del percorso di 139,8 km sono inseriti quattro tratti di strada sterrata, per un totale di 18 chilometri, appositamente richieste dalle...