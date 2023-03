Corazzata Fiumanese, è già festa promozione

di Franco Pardolesi

A Fiumana di Predappio la festa è scattata con quattro partite d’anticipo. Con la vittoria per 0-3 in casa del fanalino Sanzili Cesena, la squadra gialloverde di mister Federico Bratti ha festeggiato la vittoria del campionato di Terza Categoria e la promozione in Seconda. "Centrare la vittoria – spiega l’allenatore della Fiumanese – al primo anno alla guida di questa squadra e con una società completamente rinnovata, non è mai facile in qualsiasi categoria ci si confronti. Erano ventuno anni che la Fiumanese non si aggiudicava un campionato e questa, per staff, ragazzi e dirigenza, è stata una grande soddisfazione condivisa coi duecento tifosi presenti alle gare interne".

Sul prosieguo della stagione il tecnico aggiunge: "Ora le ultime quattro partite che rimangono sino al termine del campionato ci serviranno per mantenere la buona condizione in vista della semifinale che giocheremo nella coppa ‘Renzo Resta’ di Terza Categoria, che vogliamo affrontare con lo stesso impegno che abbiamo profuso durante tutta la stagione. Voglio rivolgere un grande in bocca al lupo alle squadre che affronteranno i playoff, in particolare all’Atletico Dovadola: la formazione che ho allenato per diverse stagioni".

La vittoria anticipata della Fiumanese è maturata grazie alle 18 vittorie e due pareggi nelle 22 gare giocate, con la bellezza di 64 reti: un attacco mitraglia con Ibraimi capocannoniere con 15 reti, seguito da Faye e Kazazi (11), Fall (8) ed Idrizi (6). La società guidata da Stefano Tedaldi ha affidato la composizione della squadra a Marco Silvagni e a Cristian Bevilacqua, per lunghi anni nel settore giovanile del Forlì. "Tutti i ragazzi hanno sposato la causa del nostro paese – spiega –. Nel nostro gruppo si sono fuse tante etnie. Ci sono, infatti, macedoni, albanesi, senegalesi e gambiani: tutti assieme giornata per giornata i ragazzi hanno condiviso l’impegno, remando nella stessa direzione, in una stagione splendida nella quale abbiamo dimostrato di essere i più forti. Per me e per gli altri dirigenti della società la soddisfazione maggiore è stata quella di vincere con la società della nostra comunità".

Nelle ultime quattro gare la Fiumanese incontrerà nell’ordine Longianese, in casa, Sporting Valbidente e Real Cesenatico, fuori, e Atletico Dovadola in casa. La semifinale di coppa con le Vigne metterà in palio l’accesso all’ultimo atto, dove la Fiumanese se la vedrebbe con la squadra vincitrice del match tra Bagnolo e Real Cesenatico.

Questa la rosa gialloverde. Portieri: Lorenzo Bravi, Mirco Fabbri, Lorenzo Gardini. Difensori: Thomas Bergamaschi, Lorenzo Bratti, Filippo Cortesi, Massimiliano Di Nicola, Filippo Fabbri, Alessandro Fiorucci, Gabriele Ghetti, Filippo Mingarini, Marco Monti, Nicola Ranucci, Simone Ricci, Moustapha Thiane, Raffele Vargas. Centrocampisti: Abdouraham Badjan, Nicola Boni, Nicholas Cavallucci, Wack Fall, Davide Ferraro, Andrea Pezzi, Simone Ricci, Patrick Ricci, Calogero Scuderi, Ablie Suso. Attaccanti: Visar Arifi, David Cavallucci, Simone Fabbri, Serigne Faye, Djenis Ibraimi, Avni Idrizi, Geri Kazazi, Filippo Mengozzi, Marco Sansovini, Jan Luigi Todaro. Staff tecnico: Federico Bratti (allenatore) e Daniele Rossi (vice). Preparatore atletico: Moreno Silvani. Preparatore dei portieri: Marco Bussi. Terapista: Stefano Gurioli.