Il papà dei record, corre 100 chilometri col figlio in passeggino: “Un’emozione unica”

Predappio (Forlì-Cesena), 23 dicembre 2024 – “Stabilire un record correndo e spingendo per 100 km il passeggino di mio figlio Rodolfo di 7 mesi è stata la più grande emozione della mia vita di sportivo e padre”. Con la voce rotta dall’emozione, lo racconta il maratoneta e assessore comunale allo Sport di Predappio, Lorenzo Lotti, 38 anni, che sabato 7 dicembre ha stabilito un nuovo Guinness dei primati: il World Record ‘I più veloci 100 km spingendo il proprio figlio sul passeggino’, vincendo negli Stati Uniti la gara Tidewater Strider Dismal Swamp 100K a Chesapeake, in Virginia.

Lotti, laureato in Scienze motorie e assessore allo Sport: perché questa sfida?

“Dopo il record del 2022 in Olanda con il primo figlio Raimondo, sulla distanza dei 50 km, quest’anno ho deciso di tentare il Guinness con il secondo figlio, sulla distanza dei 100 km, la stessa per la quale nel 2023 ho vinto il titolo italiano”.

I tempi dell’ultimo record in Usa?

“In 8h,1’40’’ ho battuto il record precedente di 9 ore e poco più di un americano”.

Quanti concorrenti eravate?

“Circa 500, ma col passeggino ero l’unico e per sfidare il Guinness sono stato ammesso con un regolamento fatto su misura, con una serie di condizioni”.

Le principali?

“Deve essere una gara nazionale, avere due testimoni pubblici, passeggino in commercio e non modificato, il bambino sempre sul passeggino e solo da spingere, se ti fermi il tempo continua a scorrere”.

E suo figlio, mai pianti, bizze o altro?

“Ha dormito 7 ore, complice la ninna nanna del fuso orario e del lungo viaggio aereo. Per gli altri bisogni, tipo cambiare il pannolino o allattarlo siamo rimasti fermi circa 15 minuti. Solo due volte ha chiesto il latte”.

Allattarlo?

“Sì, mia moglie Virginia era ai bordi del circuito di 12,5 km da ripetere 8 volte, in apposite aree sosta con l’altro figlio Raimondo di 2 anni e mezzo (che mi preparava il cibo in gel), lo prendeva al volo e lo allattava oppure gli dava il latte caldo del biberon”.

Il clima era freddo?

“Quando siamo partiti la mattina alle 6, con la torcia in testa per il buio, il termometro segnava -7°C. Poi la temperatura si è alzata”.

Non esiste una corsa del genere in Italia?

“Da noi non esistono gare, perché non c’è questa cultura, al contrario di tutto il Nord Europa, come in Svezia, oppure in America. La corsa in Virginia, in questo periodo, era l’unica nel mondo a livello nazionale. In una gara competitiva col passeggino, occorre il permesso dell’organizzazione”.

Conosce qualche collega italiano o romagnolo che corre col figlio nel passeggino?

“Elena Corradini, una ragazza romana che vive a Cesena, vincitrice della 100 km del Passatore Firenze-Faenza, si allena con la figlia nel passeggino”.

Quanto tempo ha dedicato alla preparazione?

“Cinque mesi, da solo o col passeggino”.

Con due figli da record già nel passeggino, Raimondo e Rodolfo seguiranno le orme del padre?

“Spero che diventino atleti, ma a me e a mia moglie interessa che facciano sport fin da piccoli”.

C’è differenza tra correre da solo o con un figlio nel passeggino?

“Da soli si pensa agli schemi e alle tecniche apprese nelle guide. Con un figlio s’impara con l’esperienza, come nella vita”.

E’ uno dei motivi per correre coi figli nel passeggino?

“Sì, poi nel libro dei Guinness del 2023, uscito in tutte le librerie e siti del mondo, c’è la foto mia con Raimondo e in quello del 2026 ci sarà la mia foto con Rodolfo. Un bel regalo per entrambi”.

Dopo aver insegnato attività motoria in varie scuole della Romagna, ora dirige a Predappio la sua azienda ‘Sempre di corsa’. Di che si tratta?

“Svolgo servizi di coaching online, preparatore atletico per professionisti e dilettanti, per allenare le persone a distanza con un software”.

Il prossimo impegno?

“Mi piacerebbe organizzare eventi sportivi, non gare, per coppie con figli piccoli da spingere nel passeggino. Un modo divertente e sportivo per stare coi propri figli e con gli amici”.