Corritalia, 1.300 alunni domani al Parco urbano

Si avvicina la primavera e torna, come ogni anno Corritalia, la festosa manifestazione podistica nazionale organizzata da Aics per promuovere l’attività fisica per tutti, nel dettaglio per quanto riguarda la manifestazione forlivese i più giovani, e la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale.

Domani saranno circa 1.300 i partecipanti a Forlì alla 22ª edizione dell’iniziativa, provenienti da quattro istituti secondari di primo grado della città: le medie Benedetto Croce, Palmezzano, Caterina Sforza e Zangheri. Si inizia a partire dalle ore 9.30 presso il Parco urbano: qui i giovani atleti daranno vita per l’intera mattinata a gare podistiche non competitive su un percorso ad anello della lunghezza di 1.000 metri, con partenza nell’area verde adiacente alla fontana.

Dopo una serie di gare con i partecipanti divisi per classi, a concludere la manifestazione sarà la tradizionale camminata veloce che vedrà i ragazzi a fianco di genitori e insegnanti. La mattinata si chiuderà alle 12 con le premiazioni per categoria, con medaglie ai primi tre classificati di ogni gara: per le scuole in palio ci sono, come d’abitudine, buoni spesa per l’acquisto di materiale sportivo, quest’anno del valore complessivo di 700 euro.

Per tutti i partecipanti sono previsti poi merenda, ristoro e maglietta-ricordo della manifestazione. I premi ai primi classificati saranno consegnati da Daniele Mezzacapo, vicesindaco di Forlì ed assessore alle Politiche dello sport, e da Paola Casara, assessore ai Servizi educativi e Politiche giovanili; premieranno anche Catia Gambadori (presidente Aics Forlì-Cesena), Viviana Neri (presidente Aics Emilia-Romagna), Bruno Molea (presidente nazionale Aics) e Matteo Bartolini (presidente della Consulta dello sport di Forlì).

Corritalia a Forlì ha il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, oltre che del Comune di Forlì, e può contare sulla collaborazione degli assistenti civici, dei Veterani dello Sport e dei giudici Fidal. Contribuiscono all’iniziativa Famila (con la fornitura gratuita del ristoro per gli alunni) e Romagna Acque (con la fornitura gratuita dell’acqua).

u. b.