Cortesi può sognare il titolo italiano

Cesare Cortesi, 34enne forlivese titolare di un’agenzia immobiliare in città, si è aggiudicato la 21ª edizione del campionato di braccio di ferro del Centro Italia, qualificandosi per il campionato italiano che si terrà a Brescia dal 30 settembre. Una gara trionfale nella categoria 100 chilogrammi, coronata dal secondo posto nella stessa classe, ma col braccio sinistro e, non ultimo, il 9º posto nella Open, ovvero la gara che comprende tutti i partecipanti. Ora l’obiettivo è il titolo italiano di categoria che fa davvero gola al colosso forlivese, tornato a gareggiare dopo una decina d’anni e subito vincente.