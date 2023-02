Cortini cadetto d’oro: è campione d’Europa

di Ugo Bentivogli

Forlì capitale d’Europa nella scherma. Sicuramente per un giorno è San Mercuriale a svettare sul Mar Baltico e a guardare tutti dall’alto. Leonardo Cortini, spadista del Circolo Schermistico Forlivese, torna dagli Europei Cadetti in corso in Estonia a Tallin, con due meravigliose medaglie: prima il prestigioso oro individuale, poi ieri l’argento a squadre, nella finale persa 45-32 contro la ‘solita’ Ungheria.

Lo spadista sedicenne – compirà 17 anni il 25 giugno – vive la sua grande giornata nella prova individuale salendo sul gradino più alto del podio in una competizione che vede la partecipazione di 103 giovani schermidori da tutti i paesi d’Europa. Cortini è il numero 10 del seeding, ma nella pool 10, quella che gli viene assegnata in mattinata, non brilla particolarmente: perde due incontri (5-3 e 5-2) col polacco Mikolaj Adamczyk e col bulgaro Alexander Kostadinou; iI forlivese ad ogni modo ottiene anche 4 vittorie, che lo lanciano verso la fase ad eliminazione diretta.

A questo punto cadono sotto la sua lama il finlandese Vidik (5-2), il norvegese Breivik (5-3), l’israeliano Ghivoly (5-3) e il georgiano Kukashvili (5-3). E nemmeno al pomeriggio il giovane azzurro non ha alcun tentennamento: nei trentaduesimi regola 15-10 il tedesco Marc Arthur Pohl, poi si supera battendo 15-13 il numero 1 del seeding continentale (4º dopo le pool), l’ucraino Maksym Perchuk; negli ottavi non c’è storia col turco Cengizman Oner (15-8), mentre la gara più dura è quella dei quarti, quella cioè che poi dà a Leonardo Cortini la certezza della medaglia: l’avversario è lo svizzero Juliano Nicola Squieri, sconfitto col brivido 15-14.

In semifinale il capolavoro contro l’imbattuto ungherese Domonkos Pelle, capace di vincere anche tutte le sei gare della pool. Cortini si impone 15-12, risultato che ripete poi trionfalmente nella finalissima contro il polacco Szyman Wojciechowski. Così arriva il titolo europeo cadetti per l’azzurro forlivese.

Ieri invece, nella gara a squadre, l’Italia di Cortini vince agli ottavi con la Repubblica Ceca (45-24) e ai quarti con la Francia (45-34). È in semifinale che Leonardo offre poi il suo grande contributo nel 45-40 contro la Gran Bretagna: perde il primo assalto con Sunder Rayan (5-6) poi travolge (9-5) Beautyman e Lumineau (6-3) portando la bellezza di 20 stoccate su 45 all’Italia. Italia che, però, cede in finale all’Ungheria con Cortini che sta quasi per rimettere in piedi un match praticamente perso: sotto di 12 stoccate, con il compagno Leporati che inizia la rimonta da 18-30, Cortini arriva a -4 (27-31) prima di arrendersi, ottenendo un comunque un ottimo argento.