Crollo nel ritorno: 8 punti nelle ultime 9 gare

di Marco Lombardi

"È la somma che fa il totale", diceva Totò. E il totale (dei punti) fa 57, troppo poco per consentire al Forlì di accedere agli agognati playoff. E dire che bastava un pareggino in quel di Crema, domenica, contro i nerobianchi di mister Aragolaza che versavano in una crisi nera (2 punti nelle ultime 5, 14 reti al passivo nelle ultime quattro) e oltretutto privi di bomber Recino (20 gol) per entrare nel club delle magnifiche quattro. E invece il galletto che non t’aspetti (o forse sì) è riuscito nell’impresa di finire allo spiedo: 2-1. Siccome però le disgrazie non vengono mai da sole, è successo che, contestualmente, le dirette concorrenti Real Forte Querceta e Corticella hanno vinto; ergo tre squadre a pari merito a quota 57 punti e Forlì condannato dalla classifica avulsa.

La tempesta perfetta. Vengo anch’io? No, tu no. Morale della favola: ai playoff ci vanno i versiliesi, grazie al 13° sigillo dell’ex Francesco Verde (la nemesi biancorossa), e i bolognesi, neopromossi dall’Eccellenza, che nel corso della stagione hanno strappato ai nostri 6 punti su 6. Un epilogo fallimentare, l’epitaffio su una stagione maculata di luci (poche) e ombre (tante). I numeri del resto, freddi e asettici, non mentono mai né danno adito a interpretazioni di sorta: il Forlì è letteralmente crollato a metà di un disastroso girone di ritorno, segnatamente dopo il ko con la Pistoiese, corsara (2-3) al ‘Morgagni’, il 26 febbraio. Dato inequivocabilmente suffragato dal miserrimo bottino di 8 punti nelle restanti 9 giornate di campionato (media 0,88), scandite dal devastante poker di sconfitte consecutive affastellate con Real Forte Querceta (2-0), Correggese (1-2), Aglianese (1-0) e Ravenna (1-2).

Complessivamente, nella fase discendente del campionato il Forlì ha viaggiato a passo di lumaca, raggranellando appena 24 punti; ora, omettendo il derelitto Salsomaggiore, ultimissimo e retrocesso con 13 punti totali, peggio del galletto hanno fatto solo Mezzolara (19), Sammaurese (21), Bagnolese, Crema e Fanfulla (22): il ritmo di chi lotta per evitare i playout.

Di più: i biancorossi di mister Graffiedi hanno perso 13 partite (di cui ben 6 in casa), decisamente troppe per sperare di puntare in alto, contro le 4 della Giana Erminio (prima e neopromossa in serie C) e le 5 della Pistoiese (seconda, ai playoff). "Siamo questi", avrebbe detto un noto allenatore. E adesso che si fa?

Una base di giocatori validi da cui ripartire c’è, per cui sarebbe un peccato buttare via il bambino con l’acqua sporca; a prescindere da chi ricoprirà i ruoli di direttore sportivo e allenatore, sui quali andranno fatte le dovute, approfondite, riflessioni. Non basta giocare bene (a sprazzi), Forlì merita molto di più di un campionato di quarta serie finito senza gloria.