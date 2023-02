Csi, bagarre al vertice

Tre squadre al comando del campionato di calcio a 7 Csi di Eccellenza. La classififica: Cà Ossi, Only Over, Cusercolese 18; Experienza 15; Enterprise 12; GInfissi 10; Pink Turkey 9; Forum Livii 7; Puerto Escondido 6; Internazionale 3. Con 16 gol Davide Poletti, del GI Infissi, guida tra i marcatori. Nel girone A di Promozione il Raketown ha raggiunto le Furie Rosse imponendosi 3-1 nello scontro diretto. Classifica: Raketown, Furie Rosse 21; ATeam 10; Real Asdebba, La Balena 8; De Wallen, Orto di Enrico 7; Audax, Asfo 6; Ajax 5. Una coppia in vetta anche al girone B: Banda Marvelli, Forum Social Club 18; Gram Sport 15; Buscherini, CarpenaMagliano 12; Peterpaul 7; Castrocava 6; Premilcuore 4; Pianta 0. Con 14 reti Federico Fabbri (La Balena) è in testa tra i bomber.