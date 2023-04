Da Cremona a Cremona: Forlì si è ritrovata

di Valerio Rustignoli

Domani sarà una gara importante per l’Unieuro che, sbancando il parquet di Cremona e magari ribaltando il -4 dell’andata, sarebbe pressoché certa di finire in uno dei primi tre posti del girone Giallo e di assicurarsi un’ottima posizione in vista dei playoff. La Vanoli è l’unica squadra che dall’inizio della seconda fase non ha mai perso, tuttavia non sono pochi gli indicatori che fanno pensare che i biancorossi abbiano tutte le carte in regola per ribaltare l’esito della gara giocata appena tre settimane fa.

All’andata, terminata 60-64 per Cremona, una delle voci statistiche meno brillanti dei biancorossi era stata quella del tiro da tre punti, appena il 27% con 622 dall’arco; quello stesso tiro dall’arco che a Treviglio, invece, aveva fatto pendere le sorti del match verso Forlì (45% con 1433). Il successo della scorsa settimana contro Cantù, però, ha mostrato all’Unieuro che le conclusioni pesanti non sono l’unica alternativa: contro la formazione allenata da Meo Sacchetti, i biancorossi hanno chiuso con un 18% (528) ancora peggiore rispetto alla prima uscita del girone, riuscendo tuttavia a conquistare la vittoria.

Un’altra voce statistica decisiva all’andata contro Cremona era stata quella dei rimbalzi: Adrian e compagni erano stati sconfitti 30-33 subendo la fisicità di Lacey (6) e l’esperienza di Pacher (7). Un dato però eccezionale per Forlì, che nel girone di ritorno aveva perso la sfida a rimbalzo solo nella sconfitta contro Pistoia (40-35) e nella partita ininfluente del PalaDozza. Tant’è che poi, sia contro Treviglio (33-35) che contro Cantù (41-33), la truppa forlivese ha dominato lo scontro sotto i tabelloni. Così, anche domenica, la fondata speranza è quella di riuscire a pareggiare la fisicità della forte formazione cremonese e prendere il controllo di un elemento fondamentale per provare a conquistare la vittoria.

Sempre guardando ai numeri, l’Unieuro può del resto contare sulla miglior difesa della seconda fase, che ha subito fin qui meno di 68 punti a partita, ma anche su due dei primi tre attaccanti, visto che Daniele Cinciarini e Nathan Adrian sono, insieme a Jordon Varnado di Pistoia, in cima alla classifica marcatori con 19 punti di media. Un’ulteriore motivo di fiducia riguarda le trasferte: Forlì ha espugnato Rimini, Udine, Cento, Cividale, ma il ko con Cremona aveva fatto dubitare che potesse ripetersi a questo livello, invece la partita pre-pasquale contro Treviglio ha ribadito che si può partire senza timori reverenziali.

Certo, arginare la collettività di una Vanoli in grande fiducia – è la squadra che ha vinto entrambi i trofei stagionali, Supercoppa e Coppa Italia – non sarà un compito semplice per coach Antimo Martino e per la sua squadra, ma certo è che la qualità non manca al roster biancorosso. Quanto alla solidità, è stata subito ritrovata dopo lo scivolone contro i ragazzi di coach Demis Cavina. Un successo in questo turno sarebbe l’ulteriore conferma in vista di una post season che, in ogni caso, vedrà la prima squadra forlivese come protagonista della corsa alla promozione.