Dal Monte doppietta: trascina l’Under 16

Ecco il quadro completo delle gare dei giovani biancorossi nello scorso weekend. La Juniores (4ª giornata di ritorno) ko a Corticella per 5-2, a segno Mingarini e Bertini. Classifica: Tau Altopascio 42; Ravenna 37; Seravezza, Salsomaggiore 32; Corticella 31; Forlì 28; Bagnolese 26; Correggese 23; Sammaurese 22; Carpi 20; Lentigione 19; United Riccione 14; Ghiviborgo 13; Mezzolara 7.

Ko anche gli Under 17 Elite 2-1 a Corticella, rete di Bonduri. Nell’Under 16 bel 4-1 sull’Endas Monti Ravenna grazie alle reti di Dal Monte (2), Berti e Fabbri, mentre gli Under 16 interprovinciali hanno perso 1-4, rete di Sgreccia, con lo Stella Rimini. Ricco di reti il successo degli Under 14: 0-15 col Fratta Terme, a segno Campagna (4) Debarre (3), Taraborrelli (2), Balzoni (2), Aresu, Battani, Prendi e Berti.