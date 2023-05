Dall’under 15 all’under 17: nel weekend vinti tre trofei

Ecco i risultati delle giovanili del Forlì nello scorso fine settimana. La squadra Under 17 si è imposta per 5-3, dopo i calci di rigore nel torneo Sarti sulla Virtus Faenza: il match era finito 2-2 con le reti biancorosse di Bartolini e Facciani. Nel torneo dedicato all’ex dirigente biancorosso Paolo Spada l’Under 16 ha vinto 8-0 col Meldola grazie a De Luca (2 gol), Biondi, Fabbri, Castellucci, Pedro, Aloisi e Shatillo. La bacheca del Forlì si è arricchita di un altro trofeo grazie ai biancorossi di mister Marco Camporesi nel campionato interprovinciale Under 15: davanti a 350 spettatori i galletti hanno sconfitto (2-1) il Real Sala Bolognese, grazie alle reti siglate da Devin Capasso e Achraf Ben Kacem e staccato il pass per la fase nazionale. Questa la formazione iniziale (nella foto): Rani, Cappelli, Petrini, Locatelli, Fabbri, Toschi, Ben Kacem, Biondini, Devin Capasso, Nannetti, Dilan Capasso.

Bene anche la squadra Under 14 che ha vinto l’ottavo di finale regionale per 2-0 sulla Virtus Faenza: a segno Amadori e Meschini. Pareggio per 3-3 dell’Under 15 col Classe con reti di Argnani, Pazzi e Dallara. Due vittorie in campionato della squadra Under 11 Esordienti impostisi 0-3 sul Forlimpopoli e per 1-3 sul Cesena, mentre nel torneo Low Ponte gli Under 11 hanno centrato la seconda piazza. Infine i Piccoli Amici si sono aggiudicati il torneo Faventia.